Hiába rejtőzünk el a lakásban, akkor is lecsap ránk a halálos kór

A nagy nyári pollenidőszak már lecsengett, így a klasszikus értelemben vett kültéri allergének már nincsenek a levegőben, azonban a beltérben továbbra is jelen vannak allergiás tüneteket okozó anyagok (házi poratka, penészgombák, háziállatok szőre, stb). Ahogy beköszönt az ősz, elindul a jó levegőminőségre legalább annyira veszélyes fűtési- és „szmogszezon". A nem megfelelő anyagokkal való fűtés és az autókkal túlzsúfolt városi közlekedés szennyezi a nap mint nap beszívott levegőt és sokkal többeket érint, mint azt gondolnánk. A világon a 21. század elején vezető halálokok között a szív-érrendszeri betegségek után közvetlenül az alsó légúti betegségek szerepelnek, a WHO szerint mindez várhatóan így is marad 2030-ig.