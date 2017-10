Ijesztő: megölheti a férfiakat a várandós nők vére

Meglepő és egyben ijesztő felfedezést tett egy kutatócsoport: nagyobb eséllyel halnak meg azok a férfiak, akik várandós nőktől kapnak vért. A szakértőknek egyelőre fogalma sincs, mi áll pontosan az összefüggés hátterében.

A holland Sanquin Research kutatóinak tanulmánya összesen 31 118 páciens adatait elemezte, akik 2005 és 2015 között 59 320 esetben estek át vörösvérsejt-transzfúzión a nagyobb holland kórházakban - olvasható az IFL Science tudományos portálon.

Amikor a recipiensek (fogadók) túlélését vizsgálták, azt találták, hogy a férfiak halálozási rátája statisztikailag szignifikánsan magasabbnak számított. Az eredmények szerint 3969 páciens halt meg a vérátömlesztést követően, a vezető halálok transzfúzióhoz társuló akut tüdőkárosodás volt.

Ami különösen meglepte a kutatókat, hogy az 50 év alatti férfiak másfélszer nagyobb eséllyel haltak meg a beavatkozást követő három éven belül, ha a vért olyan nőktől kapták, akik a donáció előtt gyermeket vártak.

Bár ez az adat első látásra nem tekinthető drasztikusnak, amennyiben más kutatások is megerősítik a mostani eredményeket, akkor azokat mindenképpen figyelembe kell venni a megfelelő donorok kiválasztása során. Érdekesség, hogy a fenti összefüggés nem állt fenn, ha a recipiens nő volt. A publikáció a Journal of the American Medical Association című orvosi folyóiratban jelent meg.

Mi állhat a háttérben?

Ugyan egyelőre biztosat nem tudnak mondani a szakemberek, nagy valószínűséggel a terhesség során termelődő antitestek jelentenek veszélyt a férfiakra. Egy másik elmélet szerint azonban a férfiak és az anyák vérében található vas szintjének különbsége a probléma forrása, de korábbi tanulmányok alapján az sem zárható ki, hogy a terhesség olyan fiziológiai változásokat idéz elő a női vörösvérsejtben, ami veszélyt jelenthet a férfiakra nézve.

Természetesen azt a szakemberek is kihangsúlyozzák, hogy a holland kutatók tanulmányának következtetését újabb kutatásokkal kell megerősíteni. Ha ez megtörténik, mindenképpen felül kell vizsgálni a véradás eddigi szabályozását.