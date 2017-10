Összetört a nő szíve, rohammentővel vitték kórházba

Egyik reggel a 62 éves Joanie Simpson iszonyú hátfájásra ébredt. Amikor meg akart fordulni, mellkasába is éles fájdalom nyilallt. Húsz perc múlva már a helyi kórház sürgősségi osztályán találta magát, majd helikopterrel a houstoni szív- és érgyógyászati klinikára szállították, ahol az orvosok arra készültek, hogy klasszikus tüneteket mutató infarktusos beteget kell kezelniük. Végül kiderült, valami egészen másról van szó.

Az orvosi szakszóval Takocubo-kardiomiopátia néven emlegetett állapot tüneteit tekintve nagyon emlékeztet az infarktusra. Általában akkor jelentkezik, amikor a páciens életében egy súlyos, lelki megrázkódtatással járó esemény történik – ilyen például egy házastárs, vagy gyermek elvesztése. A stressz-hormonok szintje hirtelen megemelkedik, emiatt pedig valamilyen okból a szív egy része átmenetileg megnagyobbodik.A betegséget hívják összetört szív szindrómának is.

Simpson esetében a tragikus esemény kutyájának, Mehának az elvesztése volt. „Vigasztalhatatlan voltam, nagyon megrázott az egész" – mondta az asszony, akinek esetét a New England Journal of Medicine című orvosi szakfolyóirat mutatta be.

Egy nehéz időszak

Nem ez az első összetört szív szindrómás eset, amit leírnak, ugyanakkor kiválóan mutatja, hogy egy állat elvesztése legalább olyan „szívbe vágó" lehet, mint egy emberé. Ráadásul a legújabb kutatások szerint azokat az állattartókat, akiknek kedvencük valamilyen krónikus betegségben szenved, több stresszhatás éri.

Simpsonnál azonban nem a háziállat betegeskedése volt az egyetlen tényező, ami miatt idegeskednie kellett, az egész család válságos időszakon ment keresztül. A fia egy komoly műtéttel nézett szembe, veje elvesztette a munkáját, és ha mindez nem lett volna elég, régóta eladósorban lévő ingatlanától sem sikerült megszabadulnia. Minderre rátett egy lapáttal Meha szívbetegsége.

Simpson családtagként tekintett az ebre. A gyerekek már mind kirepültek, így ő lett a mi kislányunk" – mesélt a négylábúról az asszony.

Meha azonban nem volt jól, szívproblémákkal küzdött. Az asszony már azon gondolkodott, elaltattatja, de nem tudta meghozni a nehéz döntést. Május végén a kutya állapota javulni látszott, ez viszont csak egy röpke utolsó fellángolás volt, a következő nap ugyanis elpusztult. Az állat a kimúlása alatt sajnos nagyon sokat szenvedett, ami még megrázóbbá tette Simpson számára a helyzetet.

Főként nőket érint

A tünetek alapján az orvosok rögtön arra gondoltak, hogy az asszony infarktuson esett át, a vizsgálatok viszont nem ezt mutatták: a szakemberek nem találtak egyetlen elzáródott artériát sem, minden ér kristálytisztának látszott. A további vizsgálatok azonban már egyértelműen kimutatták, hogy Takocubo-kardiomiopátiáról van szó, amely elsősorban a menopauzán átesett nőket érinti.

Simpson szerencsére felépült és néhány nappal később ki is engedték a kórházból. A felírt gyógyszereket természetesen tovább kell szednie, és a nyilvánvaló kockázatok ellenére sem mond le az állattartásról, jelenleg Buster nevű macskájáról gondoskodik.

