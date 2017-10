Váratlan pillanatban csapott le a kígyóra a szörnyeteg százlábú

Hatalmas méretű százlábú kapott el egy kígyót Thaiföldön. A kutatóknak sikerült megörökíteniük a nem mindennapi alkalmat.

A százlábú nem bízott semmit a véletlenre, akkor csapott le áldozatára, amikor az a lehető legsebezhetőbb volt: tojásrakás közben. Ez adja a megfigyelés jelentőségét is, írták a biológusok a Journal of Insect Behaviour című tudományos szakfolyóiratban.

A Scolopendra csoportba tartozó ízeltlábúak nem csak a rovarokat szeretik, étlapjukon megtalálhatóak gerincesek is. Az éjszakai életmódot folytató, akár 10 centiméteresre is megnövő állatok akár patkánykölyköket, gyíkokat, denevéreket, sőt, madarakat is képesek elejteni.

Nagyobb élőlényekre a százlábúak viszonylag ritkán vadásznak, épp ezért számít jelentősnek, hogy sikerült megörökíteni egy kígyó elfogyasztását.

Agresszív bestia

Amikor a kutatók rátaláltak, a százlábú már szorosan körülölelte a kígyó testét. Utóbbi három tojást lerakott, kettő viszont a testébe ragadt, köszönhetően a ragadozó ízeltlábúnak. A szkolopendra karomszerű lábaival tartotta stabilan a kígyót, majd átalakult lábak segítségével jutatta a mérget a zsákmány szervezetébe.

A biológusoknak mind a két fajt sikerült beazonosítaniuk, eszerint a százlábú egy Scolopendra dawydoffi, amely Délkelet-Ázsiában él, és rendkívüli agresszivitásáról ismert. A kígyó a Sibynophis triangularis fajba tartozott.

Az eredményekből a szakértők azt a következtetést vonták le, hogy az óriás százlábúak gyakrabban vadásznak le gerinceseket, mint azt korábban feltételezték. Ez bizonyos szempontból érthető, hiszen egy nagyobb termetű zsákmány több energiával kecsegtet, így van értelme kockáztatni.

Forrás: Science Alert