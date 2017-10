Földönkívüli reptiliánok múmiáira bukkanhattak Peruban

Az interneten több videó is elterjedt arról, hogy néhány hónapja hosszúkás fejű, végtagjaikon három-három ujjat viselő „reptiliánok” múmiáira bukkantak Peruban, a híres Nazca-vonalak közelében. Bár a leletek hitelességét a tudósok nagy többsége kétségbe vonja, akadnak „szakemberek”, akik előadásokon bizonygatják az igazukat.

Bár a külső szemlélő számára közönséges gipszöntvényeknek tűnnek a maradványok, és az archeológusok meg a mumifikációs szakemberek is kétségbe vonják a leletek valódiságát, több „kutató” azt állítja, hogy a felfedezés nem hamisítvány és nem átverés, írja az IFL Science ismeretterjesztő portál.

A YouTube-ra is feltett új videóban (Update: Ancient Mummies Discovered in Peru are Reptilian Not of the Earth – Frissítés: a Peruban felfedezett ősi múmiák nem földi eredetű reptiliánok) Jaime Maussan ufokutató egy csapat ufológus társaságában beszél egy sajtókonferencián.

Kifejti, hogy a „múmiák” egy új, humanoid reptiliánfaj képviselői, amilyet sosem írtak le korábban. A videóban felvonultatnak még néhány lézermutatót, egy tekintélyt parancsoló fehérköpenyes egyént és néhány mérsékelten meggyőző röntgenképet.

„Valamennyi általunk talált jellemzőt mérlegelve, úgy gondoljuk, hogy ezek a testek valószínűleg valamiféle hüllők, de humanoid alakkal” – jelentette ki az egyik kutató a tömegnek. „Ezt a bőrük alapján tudjuk állítani, amely hüllőbőr, porózus.”

„Meg kell próbálnunk teljes genetikai elemzést végeznünk, hogy megállapítsuk e lények igazi biológiai eredetét.”

A múmiakutatókat tömörítő Múmiatanulmányok világkongresszusa teljesen hiteltelennek tartja a kutatást, beleértve magukat a „múmiákat” is.

Szeretnénk kifejezni a fenti esettel kapcsolatos aggodalmunkat. A múmiatanulmányozás tudományos diszciplína, nincs helye benne ilyesféle áltudományos állításoknak.”

Az álhírek leleplezésére szakosodott Snopes oldal azt írja, hogy a projektben dolgozó sok személy korábban már több hamis, áltudományos állításról híresült el. A projektben szerepet játszó Jaime Maussan és Jesus Zalce Benitez 2015-ben már egy másik múmiáról is állították, hogy alien. Később kiderült, hogy valójában egy embergyerek maradványairól volt szó.

Egyelőre nem világos, hogy a mostani – júniusban napvilágot látott – eset egyszerű átverés, vagy valójában valami földi, nem idegen eredetű maradványokról van szó. Ennek eldöntésében az új videó sem segít.

A régészek már régóta találnak megnyújtott koponyákat Amerikában és másutt is a világon. Ezeknél az embereknél a koponyát fiatal korban – amíg még nem forrtak össze a koponyacsontok – torzították el kötésekkel és falapokkal a fejet.