Nem lohasztja le a szexvágyat a kannabisz

A rendszeres kannabiszfogyasztás nem csökkenti, sőt, növeli a szexuális vágyat és teljesítőképességet.

A Stanford Egyetem urológusai a Journal of Sexual Medicine című szaklapban mutatták be kutatásuk eredményeit. Andrew Sun és kollégái egy nagy amerikai egészségügyi felmérés adatait elemezték, amelynek keretében 50 ezer, 25-45 év közötti nő és férfi számolt be elmúlt évi kannabiszfogyasztásáról és arról, milyen gyakran élt nemi életet.

Korábban a szakemberek és a tanulmányok a libidó csökkenését, férfiaknál erekciós problémákat és a spermium minőségének csökkenését hozták összefüggésbe az intenzív marihuánafogyasztással. Másrészt emberek és állatok részvételével végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a marihuána olyan agyi régiókat stimulál, amelyek a szexuális izgalomért és aktivitásért felelősek.

Az új kutatás megállapította, hogy aki naponta fogyaszt marihuánát - korra, nemre, etnikumra és élethelyzetre való tekintet nélkül -, az egyötödével gyakrabban él szexuális életet, mint azok, akik egyáltalán nem fogyasztják. A nők négyhetente hat alkalom helyett 7,1-szer, a férfiak 5,6 alkalom helyett 6,9 alkalommal.

"Úgy tűnik, hogy a gyakoribb marihuánafogyasztás nem csökkenti sem a szexuális motivációt, sem a teljesítőképességet. Ha valami hatása van, akkor a nemi együttlétek számának növekedésével áll összefüggésben" - mondta Michael Eisenberg, a tanulmány szerzője. A szexuális aktus gyakorisága a kannabiszfogyasztáséval párhuzamosan növekszik, függetlenül attól, hogy a megkérdezettek más drogokat, például alkoholt vagy kokaint is fogyasztottak-e. Az, hogy milyen nagyon voltak az egyes adagok, nem derült ki az adatokból.

A kutatás nem következtet ok-okozati összefüggésekre, csak a kölcsönösséget mutatja ki. "A tanulmány nem jelenti azt, hogy ha marihuánát szívsz, többet fogsz szexelni" - hangsúlyozta Eisenberg. Az Egyesült Államok jelenleg 29 tagállamában engedélyezett a marihuána orvosi célú vagy "szabadidős" fogyasztása. 22 millió felnőtt amerikai él vele rendszeresen.