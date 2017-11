Magyarországon sem kell műtét az emlődaganatok eltávolításához

Hazánkban is bevezetik a krioablációt, egy olyan fagyasztásos eljárást, amivel több mint tíz éve eredményesen kezelnek daganatokat Amerikában és Nyugat-Európában

A kelet-közép-európai országok közül elsőként Magyarországon vált elérhetővé a jóindulatú emlődaganatok egyik leggyakoribb típusának műtét nélküli eltávolítása fagyasztásos eljárással, krioablációval. Ezt a technológiát évtizedek óta hatékonyan alkalmazzák a prosztata, máj, vese és egyéb szervek jóindulatú és rákos daganatainak kezelése során az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, azonban Magyarországon eddig nem volt elérhető. A szakértők szerint a jóindulatú emlődaganatok kezelésével nem csak bevezetjük, hanem el is terjesztjük a krioablációt Magyarországon, és az egész régióban, ami sok betegnek nyújthat majd megoldást fájdalommentesen, bőrheg nélkül.

Dr. Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem és a Premier Med Egészségközpont intervenciós radiológusa szerint jelentős előrelépést jelent a magyar orvoslásban a fagyasztásos eljárás megjelenése, amellyel a jóindulatú emlődaganatok közül a fibroadenomák eltávolításakor elkerülhető a műtét, és az ezzel járó szövődmények, pszichés terhek is. Ugyancsak hatalmas jelentőségűnek nevezte az eljárás magyarországi megjelenését dr. Forrai Gábor radiológus, az Európai Emlődiagnosztikai Társaság elnöke is.

Hazánkban eddig két megoldás adódott a kezelésre. Az egyik a rendszeres kontroll melletti várakozás, amely során 6-12 havonta képalkotó eljárással ellenőrzik, hogy a csomó mutat-e szerkezeti vagy méretbeli változást. A másik lehetőség pedig - bizonyos méret felett - kizárólag a nyitott műtéttel való eltávolítás.

Dr. Forrai Gábor és dr. Deák Pál Ákos egyaránt forradalmi újdonságnak tartja a krioablációt, amely teljes értékű módszerként nagyon alacsony hőmérsékleten, célzottan pusztítja el a kóros elváltozást, nem érintve az egészséges szöveteket, a nyitott műtétre jellemző visszamaradó hegek nélkül. A krioablációs technológiát évtizedek óta hatékonyan alkalmazzák a prosztata, máj, vese és egyéb szervek jóindulatú és rákos daganatainak kezelése során az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, azonban Magyarországon eddig nem volt elérhető.

„A technológiát és a fájdalommentes, ambulánsan elvégezhető eljárást az elmúlt években a jóindulatú emlődaganatok kezelésére is optimalizálták. A fagyasztást követően ezek a daganatok körülbelül fél év alatt felszívódnak. A kontroll vizsgálatok eredményei átlagosan azt mutatják, hogy a kezelést követő egy hónapon belül már 30 százalékkal csökken a fibroadenomák (jóindulatú csomók az emlőben) mérete" - tette hozzá dr. Deák Pál Ákos. Reményei szerint az eljárás gyorsan elterjed a hazai egészségügyben, akárcsak a nyugat-európai országokban.

Magyarországon az eljárást a társadalombiztosítás egyelőre nem finanszírozza. A százmillió forintos beruházás révén elsőként a Premier Med Egészségközpontban végzik majd a beavatkozást, és a tapasztalatok függvényében hosszú távon megfontolják kiterjesztését egyéb daganatos megbetegedések kezelésére is. A Németországban már rutinszerűen használt eljárás számos daganattípus esetén alkalmazható, ezért vélhetően a kezelési repertoár Magyarországon is bővülni fog. A szolgáltató nem csak a magyar, hanem a régió más országaiból érkező betegek ellátásával is számol. A szakemberek szerint évről-évre nő majd azoknak a betegeknek a száma, akik igénybe veszik a módszert, amely kiválthatja a hagyományos műtéti technikákat.

Mi a krioabláció? A krioablációs (fagyasztásos) kezelést egy erre szakosodott munkacsoport végzi; intervenciós radiológus szakorvos vezetésével (olyan radiológus, aki beavatkozásokat is végez). A kezelés megtervezésében Komplex Emlődiagnosztikai licencvizsgával rendelkező szakorvos is részt vesz. Szükség esetén aneszteziológus szakorvos (altatóorvos) is biztosított. A krioablációs kezelést steril körülmények között végzik. A kezelőorvos a helyi érzéstelenítést követően ultrahangos vezérlés mellett a fibroadenomába irányítja a kis szondát (vékony, üreges tű). Az igen alacsony hőmérséklet elpusztítja (ablálja) a megcélzott fibroadenomát. Az előkészületekkel és utómunkálatokkal együtt a páciensnek körülbelül egy órát kell a kezelőhelyiségben töltenie. A krioablációs (fagyasztásos) kezelést egy erre szakosodott munkacsoport végzi; intervenciós radiológus szakorvos vezetésével (olyan radiológus, aki beavatkozásokat is végez). A kezelés megtervezésében Komplex Emlődiagnosztikai licencvizsgával rendelkező szakorvos is részt vesz. Szükség esetén aneszteziológus szakorvos (altatóorvos) is biztosított. A krioablációs kezelést steril körülmények között végzik. A kezelőorvos a helyi érzéstelenítést követően ultrahangos vezérlés mellett a fibroadenomába irányítja a kis szondát (vékony, üreges tű). Az igen alacsony hőmérséklet elpusztítja (ablálja) a megcélzott fibroadenomát. Az előkészületekkel és utómunkálatokkal együtt a páciensnek körülbelül egy órát kell a kezelőhelyiségben töltenie.

Dr. Forrai Gábor az Európai Emlődiagnosztikai Társaság elnöke kifejezetten ajánlja ezt a módszert az emlő jóindulatú fibroadenomáinak kezelésére, mint a sebészeti eljárás kiváló helyettesítőjét. „Nem kell hozzá műtét, a kezelés a betegnek kevésbé megterhelő, nem lesz heg a mellén, mert a beavatkozás egy apró lyukon keresztül végezhető ambulánsan, nem kell a kórházba befeküdni, és altatásra sincs szükség" - fejtette ki. „Összehasonlítva a műtéti eltávolítással, ezek nagyon fontos szempontok, ezért a jóindulatú fibroadenomák kezelésében általában jobbnak tartjuk a krioablációt, mint a sebészeti beavatkozást" - hangsúlyozta. Kiemelte, hogy bármilyen csomó esetén érdemes az emlő radiológust haladéktalanul felkeresni. „Ha pedig a mammográfia vagy az ultrahangvizsgálat fibroadenomát igazolt, indokolt esetben pedig a biopszia is megtörtént, akkor elvégezhető a krioabláció" – mondta dr. Forrai Gábor.

A téma szakértőinek ismertetése szerint jóindulatú melltumorral a nők 15 százaléka küzd ma Magyarországon, a hormonálisan aktív korú, döntő többségében fiatal nőket érinti ez a probléma. A betegség már 10 éves korban megjelenhet, 20 éves korban a lehető legintenzívebb és általában 50 éves korig alakulhat ki. Fibroadenomák már nem keletkeznek 50 év felett, illetve akkor már nem nagyon szoktak növekedni sem. A fibroadenoma nem rosszindulatú daganat, áttétet nem okoz, a beteg életét nem veszélyezteti, viszont növekedhet és eldeformálhatja az emlőket, ami komoly pszichés problémákat okozhat.

Dr Forrai Gábor radiológus megerősítette, hogy a jövőben a rosszindulatú daganatok kezelésénél is szóba jöhet az eljárás. „Noha a vese-, a tüdő- és a májdaganatok kezelésében az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már rutineljárás a krioabláció, a rosszindulatú emlődaganatok kezelésében még csak kutatások készülnek. Az a jövő, hogy bizonyos feltételek mellett, egyes esetekben rosszindulatú daganatot is lehet majd az emlőben kezelni krioablációval, de ez jelenleg még nem engedélyezett eljárás Magyarországon" - fejtette ki.