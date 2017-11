Valószínűleg valódi egy pár éve kiszivárgott UFO-videó

DeLonge, aki a Blink 182 együttes frontembere volt, feladta zenészi karrierjét azért, hogy az UFO-kutatásra fókuszáljon. Ő beszélt az összeesküvés-elmelétek hívei előtt már néhány éve ismert videóról a The Joe Rogan Experience online rádióműsorban.

A videóról már rögtön felbukkanása után elterjedt, hogy „tréfa" és CGI alkalmazásával készült átverés. DeLonge azonban most azt állítja, hogy a videó valódi és tényleg „kiszivárgott", igaz nem ismeretlen repülő tárgy, hanem a TR-3B kódnevű, titkos amerikai kísérleti repülő eszköz látható rajta.

Az ex-rocksztár szavainak az ad némi hitelt, hogy a zenekarból való kiválása után megalakította a Földön kívüli élet kutatására szakosodott To The Stars Academyt, amely több korábbi bennfentes katonai és kormányzati beosztásban lévő személyt is a tagjai közt tudhat.

A TR-3B az összeesküvés-elmélet hívők szerint az Egyesült Államok kormányának egy titkos „sötét programjának" terméke, egy olyan kémrepülőgép, amely képes az űrbe repülni. A hívők szerint az ilyen repülőgépeket az idegen technológia visszafejtésével készítik olyan szigorúan titkos katonai bázisokon, amilyen az 51-es körzet Nevadában.

DeLonge is annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a TR-3B-t a kormányzat készítette és nem idegen repülő szerkezet. De ő is hisz abban, hogy az USA kormányának sikerült hozzájutnia néhány lezuhant UFO-hoz, és ezeket kielemezve és visszafejtve készítenek a fénysebességnél gyorsabb, antigravitációs meghajtású titkos repülő eszközöket.