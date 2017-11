Vérszomjas szuperpatkányok okozhatják a nagyvárosok vesztét

Egy új tanulmány szerint a környezetszennyezés és a városi környezet olyan mutációkat okozhat, amelyek hatására a patkányok sokkal vadabbakká és erősebbekké válnak.

A világ nagy városai már most is tele vannak a korábbiaknál nagyobb termetű, rengeteg betegséget hordozó patkányokkal, amelyek egyre gyorsabb evolúcióra vannak kényszerítve az urbanizáció miatt, állítják kanadai kutatók a Science folyóiratban megjelent új tanulmányukban.

„Miközben egyre másra építjük a városainkat, nagyon kevéssé ismerjük azt, hogy miként befolyásoljuk ezzel az ott élő lényeket" – mondja Marc Johnson, a Torontói Egyetem biológiaprofesszora.

A tanulmány – amely elsősorban Londonra fókuszált – azt is kiderítette, hogy a két évtizeddel korábban ritkának számító ágyi poloskák mostanra már immunissá váltak a rovarirtókkal szemben.

Kiderült az is, hogy a földalattiban élő szúnyogoknak most már nincs szükségük vérre a szaporodáshoz, és a New York-i metró szúnyogjai úgy alkalmazkodtak, hogy többé nem kell a telet nyugalmi állapotban tölteniük.

„Az jó hír, hogy néhány élőlény képes alkalmazkodni, például azok a bennszülött fajok, amelyek fontos ökológiai szerepet töltenek be a környezetben" – folytatta Johnson.

Az viszont rossz hír, hogy ezek közül a városokhoz alkalmazkodó élőlények közül többnek fokozódott a betegségterjesztő képessége is.

Jelenleg az emberek és a nagyvárosok képezik napjaink leghatékonyabb evolúciós hajtóerejét. Sajnos azonban ez azzal jár, hogy egyre nehezebb lesz felvenni a harcot az olyan betegségterjesztő lakótársainkkal, amilyenek a „szuperpatkányok" és társaik.