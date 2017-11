Elárverezik az első olyan térképet, amely az Újvilágot Amerikának hívja

Az Újvilágot először Amerika néven feltüntető, 510 éves térképet bocsát árverésre decemberben a Christie's Londonban.

A kétdimenziós Föld-térképet 1507-ben Martin Waldseemüller német kartográfus készített, és az első olyan dokumentumok közé tartozik, amely Amerikaként tüntette fel a kontinens nevét.

Julian Wilson, a Christie's könyvszekciójának vezető szakértője kedden elmondta: Waldseemüller döntött úgy, hogy a földrészt Amerigo Vespucci olasz felfedezőről nevezi el, aki útjaival bizonyította, hogy a 15. és 16. század európai felfedezői által elért területek nem Ázsiához tartoztak, ahogy Kolumbusz Kristóf korábban gondolta.

A térkép Waldseemüller által készített falitérkép-változatát, amelyet "Amerika születési bizonyítványának" is szoktak nevezni, 2003-ban az amerikai Kongresszusi Könyvtár vásárolta meg tízmillió dollárért (forint). Wilson szerint azonban az elnevezés a most árverésre kerülő dokumentumra is alkalmazható.

A Christie's december 13-án rendezi meg az aukciót, amelyen az előzetes becslések szerint a licitharcban 600-900 ezer fontig (212-317 millió forintig) is emelkedhet az ár.

A térképnek négy további változatát őrzik magán- és közgyűjtemények, ám erről a példányról korábban nem tudtak a szakértők.

A térkép két dimenzióban ábrázolja a bolygót, úgy tervezték, hogy kivágva fel lehessen ragasztani egy fagolyóra. Ez az első térkép, amely külön kontinensként ábrázolja Észak- és Dél-Amerikát és feltünteti a Csendes-óceánt is, amelyet az európai felfedezők addig nem láttak.

Wilson rámutatott, hogy a térkép figyelemre méltóan pontos. Waldseemüller tagja volt a francia Saint-Diében dolgozó kartográfus csoportnak, amely a spanyol és a portugál felfedezők legfrissebb, részletes beszámolói nyomán dolgozott.

A térkép érdekességei közé tartozik, hogy Srí Lankát túl nagynak, Indiát pedig túl kicsinek ábrázolja, Japánt a Csendes-óceán közepén helyezi el, Ausztrália pedig hiányzik róla.

Ugyanakkor a bolygó főbb geopolitikai jellemzői, amelyekre mi is ráismerünk, először jelennek meg egy dokumentumban – hangsúlyozta a térkép jelentőségét Wilson.

A térképet Arthur Drescher brit papírrestaurátor családja bocsátja árverésre. Drescher 1986-ban hunyt el, de rokonai csak most fedezték fel az értékes dokumentumot a hagyatékában és felbecsültették az aukciósházzal.