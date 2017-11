A csontig hatoló fájdalom titka

Amikor szögbe nyúlunk, éles fájdalom kíséretében hirtelen elrántjuk a kezünket. Ez a folyamat pillanatok alatt lejátszódik, így azt hihetnénk, nem túl bonyolult mechanizmus rejtőzhet mögötte. Nagyobbat nem is tévedhetnénk.

A legújabb kutatások egyre közelebb viszik a tudományt ahhoz, hogy feltérképezhessük a fájdalom cseppet sem egyszerű mechanizmusát. Az alábbi ábrán a fájdalom egyik típusának keletkezését mutatjuk be dióhéjban.

A különböző fájdalomingereket a különböző idegrostok eltérő gyorsasággal szállítják. Az erős, éles fájdalmat az A-delta rostok továbbítják, míg a tompább, lüktető érzést a C-rostok. Mivel az előbbiek nagyobbak, és velős hüvely (mielin) borítja őket, gyorsabban szállítják a jelet. Ezért van az, hogy előbb jön létre az éles fájdalomérzet, és csak azt követően kezd el sajogni az ujjunk.

A komplex, bonyolult folyamat végeredményeként azt érezzük, hogy egy szög megszúrta a kezünket, felkiáltunk, és valamiféle érzelmi állapotot (dühöt, ijedtséget) rendelünk a kellemesnek egyáltalán nem mondható érzéshez.

Mielőtt azonban a fájdalom tudatosulna bennünk, minden bizonnyal akaratlanul is reagálunk a sérülésre. Az ujj megszúrásával járó erős fájdalommal együtt egy válaszreakció is keletkezik a gerincvelőben. Ennek hatására aktiválódnak a mozgató idegsejtek a karban, és elhúzzuk végtagunkat a kezünket megsértő éles tárgytól. Ez a folyamat a másodperc törtrésze alatt bekövetkezik.

A fájdalomszignál az útja során módosulhat. Az egyik ilyen hely a gerincvelő hátsó szarva, ahol egy úgynevezett kapumechanizmus működik, vagyis a jel csak akkor továbbítódhat az agyba, ha a fájdalom, valamint az inger erőssége meghalad egy bizonyos küszöbértéket, ellenkező esetben blokkolódik. Ezen a működési elven alapul a fájdalom kapuelmélete.

A fájdalom kapuelmélete

A fájdalom érzékeléséhez nem csak a receptorok jelei szükségesek, hanem az is, hogy egy bizonyos idegi kapu nyitva legyen. Az olyan ősi kultúrákban, ahol egyes szertartások akár életveszélyesnek és óriási fájdalommal járónak tűnhetnek, sokszor az azt átélő személyen ez nem látszik. Nem véletlenül: átszellemült állapotban van, így a megfelelő idegi kapu, mely által a fájdalom érzékelhetővé válhatna, zárva van. Ez az idegi kapu a középagy egyik része. Amikor ezen terület idegsejtjei aktívak, olyankor a gerincvelő egyes rostjai is aktiválódnak, melyek gátolják a fájdalom továbbító idegsejtek működését. A fájdalomcsillapítók (pl. morfium, endorfin) is az említett középagyi területet aktiválják, ezáltal kifejtve a fájdalomcsillapító hatást.