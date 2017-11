Állati elmék: a varjak intelligenciája egy hétéves gyerekével vetekszik

A varjak intelligenciaszintje az 5-7 éves gyerekekével vetekszik. Az erre vonatkozó kísérlet eredményeit a New Zealands's Univerity of Auckland kutatói a Proceedings of the Royal Society B-ben publikálták.

A tudósokat meglepte hogy a madarak képesek három eszközt egymásután használni a táplálék eléréséhez. Bebizonyosodott, a varjak jóval innovatívabbak, mint azt eddig gondolták róluk.

Analitikus gondolkodású tollasok

A kutatók Új-Kaledónián az ottani varjak (Corvus moneduloides) viselkedését tanulmányozták.

Ez az egyetlen ismert madár, amely a vadonban készít és használ eszközöket.

A kutatások szerint az új-kaledóniai varjak olyan innovatív problémamegoldók, melyeknek gyakran a főemlősökével vetekszik az intelligenciája. A kísérletekhez átmenetileg befogtak hét varjút, és a kalitkába csukott állatoknak egy igen komplikált feladatot kellett megoldaniuk.

A kísérleti ketrecben a madarak számára különösen ínycsiklandó élelmet és eszközként egy hosszú, illetve egy rövid gallyat helyeztek el. A hosszú ággal ugyan elméletben kipiszkálhatták volna a doboz mögé elrejtett élelmet, ám ezt csak a rövidebb gally segítségével tudták elérni, amelyet a madarak ülőrúdjához kötöztek.

Russel Gray, a University of Auckland professzora elmondta, a madaraknak meg kellett érteniük, hogy szükségük van a madzagra függesztett rövid gallyra ahhoz, hogy megszerezzék a hosszú faágat, amelynek segítségével megkaparinthatják maguknak az ételt.

Sam elsőre és hiba nélkül megoldotta a problémát

A madarakat két csoportra osztották. Az egyik csoport tagjai megkapták azt a lehetőséget, hogy a rendszerben lévő minden egyes lépést kipróbálhassák még mielőtt meg kellett volna oldaniuk a teljes többlépcsős feladatot, azzal azonban nem találkozhattak, hogy ezeket a lépéseket milyen egymásutáni sorrendben kell megtenniük ahhoz, hogy megszerezzék az ennivalót.

A csoport mindhárom tagja már az első próbálkozásra sikeresen megoldotta a többlépcsős feladványt.

Nekik később már csak a megismert lépéseket kellett megtenniük a megfelelő sorrendben. A második csoport tagjai számára teljesen ismeretlen volt minden, ám ennek ellenére ők is megoldották a feladatot, és megszerezték az elemózsiát.

Sam, az egyik varjú, 110 másodpercet töltött a felszerelés vizsgálatával,

majd hiba nélkül elvégzett minden lépést.

A másik két madár három-négy próbálkozás után oldotta meg sikerrel ugyanezt.

Öt-hét éves gyerekekével vetekszik az intelligenciájuk

Alex Taylort, a tanulmány vezető szerzőjét rendkívül meglepte, hogy a varjak meg tudtak oldani olyan feladványt, amelyhez egyszerre két különböző viselkedési formát is ki kellett fejleszteniük.

Russel Gray a dolgozat másik szerzője elmondta a BBC Newsnak, számára az volt legmeglepőbb, hogy amikor a varjak először kapták meg a feladványt,

a hét madárból hat egyből képes volt megoldani az összetett problémát.

Olyan további teszteket is elvégeztek a madarakkal, amelyek segítségével bebizonyították, hogy a varjak gondolkodnak, ez pedig csak a fejlett főemlősöknél és az embereknél volt eddig tapasztalható.

A kutatók egybehangzó véleménye szerint az új-kaledóniai varjak problémamegoldó képessége a csimpánzokéval, és az 5-7 éves gyerekekével vetekszik.

A vizsgálati eredményeket a Current Biology magazinban publikálták. A varjak eszközhasználati képessége jól ismert. Többször megfigyelték a természetben, a varjak ágakat használnak ahhoz, hogy a fakéreg alól ki tudják piszkálni a rovarlárvákat.

Az új-kaledóniai varjak ugyanúgy a madarak (Aves) Corvidae családjába tartoznak, mint a varjú, a holló, a vetési varjú, vagy a csókák és a szarkák.

A család többi tagja sem kevésbé intelligens, mint új-kaledóniai fajtársaik.

A kísérletek szerint a vetési varjú is képes eszköz készítésére, ám az ő esetükben ezt még nem sikerült megfigyelni a természetben.

Ezópus valóra vált meséje: a varjak és a kancsó

A University of Cambridge and Queen Mary, valamint a University of London kutatói kipróbálták Ezópus meséjét vetési varjakkal (Corvus frugilegus). Az ezópusi mesében a szomjas varjú követ dobott a korsóba, amelyben alacsonyan állt a víz, és mivel a kő magasabbra szorította a vizet, a varjú is csillapítani tudta a szomját.

Az „ezópusi" kísérletben négy varjú vett részt.

Adva volt egy hosszú üvegcső, benne kevés vízzel, a vízben pedig egy giliszta lebegett. A cső közvetlen közelében rakásnyi apró követ és kavicsot halmoztak fel. Dr. Nathan Emery a londoni Queen Mary Egyetemről elmondta, hogy

a madarak addig dobálták a köveket a csőbe, amíg a kavicsoktól kiszorított víz a felszínre nem hozta a gilisztát.

A kísérleti alanyok közül két varjú, Cool és Fry egyből valóra váltotta az ezópusi mesében leírtakat, a másik kettő, Connelly és Monro pedig másodjára.

A madarak először felmérték a víz szintjét,

megvizsgálták fentről és oldalról, mielőtt a csőrükbe vették, és vízbe dobták volna a köveket. Nagyon pontosak voltak: megfelelő mennyiségű követ használtak fel ahhoz, hogy a megemelkedő vízszinttől a giliszta olyan magasságba emelkedjen, ahol már elérik. Egy másik kísérletben összevissza helyezték el a kisebb, illetve a nagyobb köveket.

A varjak mindig a nagyobb köveket választották ki, azokat, amelyeknek nagyobb volt a vízkiszorítása, mivel így hamarabb jutottak hozzá a gilisztához. A korábbi tanulmányok szerint ennyire összetett feladatot az állatvilágon belül eddig csak a csimpánzok voltak képesek megoldani.

A vetési varjak még össze is dolgoznak, hogy megszerezzék a kaját

A University of Cambridge kutatói kíváncsiak voltak, vajon a varjak kooperálnak-e, hogy megszerezzék a finomságokat. Dr. Amanda Seed, a német May Planck Intézet kutatója, a tanulmány vezető szerzője és kollégái a Proceedings of the Royal Society B. magazinban publikálták kutatási eredményeiket. Egy étellel megrakott tálcát helyeztek el a madárkalitkán kívül, a tálcán két kampó segítségével átfűztek egy madzagot, melynek végei egymástól 60 cm-re belógtak a kalitkákba.

Ha csak az egyik madár húzza a madzagot, akkor a madzag kicsúszott a kampóból.

A kérdés az volt, hogy vajon a madarak rájönnek-e, hogy össze kell dolgozniuk, és az egyik madárnak a madzag egyik végét, a másiknak pedig a másik véget kell húznia egyszerre ahhoz, hogy elérhető közelségbe húzzák az ételt.

A madarak könnyen és szívesen összedolgoztak.

Néhányan közülük egyből megoldották a feladatot, másoknak ehhez 1-2 napra volt szükségük. Dr. Amanda Seed elmondta a BBC News-nak, hogy a madarak figyelemreméltóan jól teljesítettek, ugyanúgy, ahogyan a csimpánzok is ugyanebben a tesztben.

Ezután egy másik feladatot adtak a varjaknak. A tálcát csak az egyik varjú számára tették elérhetővé, míg a párja egy másik kalitkában várt, csapóajtóval elválasztva a társától. A kérdés az volt, vajon a varjú várni fog-e a másikra, hogy belépjen az ő kalitkájába, és még egyszer összedolgozzanak? A kísérlet eredménye szerint a varjak nem vártak a társukra.

A kutatók úgy vélik, hogy bár a varjaknak megvan az a képessége, hogy kooperáljanak,

ám a főemlősökkel szemben nem értik a dolog fontosságát.

A csimpánzok minden esetben megvárták társukat, és összedolgoztak. Az etológusok szerint a csimpánzok és varjak közti különbség oka az állatok eltérő szociális viselkedésére vezethető vissza.

Amíg a csimpánzok társadalma versengő és kooperáló kapcsolatok dinamikus keverékéből áll, addig a varjaké állandó és stabilabb jellegű. Utóbbira jó példa, hogy a varjak életre szóló monogám párkapcsolatban élnek.