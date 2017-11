Program indul a HCV-mentes Magyarországért

Szakemberek, betegszervezetek és kormányzati szereplők egyeztettek a hepatitis C vírus fertőzés magyarországi felszámolásának előkészítéséről. Az állam 600 millió forintos támogatással járul hozzá 2018-ban az egyik kiemelt rizikócsoport, az egészségügyi dolgozók szűréséhez és legmodernebb terápiás gyógyításához, amely egy újabb jelentős előrelépés a hazai HCV fertőzés kezelésében és a betegség visszaszorításában.

Kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a hepatitis C vírus fertőzés magyarországi felszámolásának előkészítését és a Nemzeti Hepatitis Program legfontosabb lépéseit az ELPA@Home program keretében. Az eseményen a terület legfontosabb hazai szakértői mellett a Májbetegek Európai Szövetsége (European Liver Patients' Association, ELPA) és a Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete (VIMOR) képviselői, illetve Dr. Takács Péter, az Egészségügyi Ellátási és Közegészségügyi Főosztály vezetője is részt vett. A beszélgetés meghívottjai egyetértettek abban, hogy a HCV fertőzöttek szűrővizsgálattal történő felismerése és hatékony kezelése nem csupán morális kötelezettség, hanem nemzetgazdasági érdek is.

A Hepatitis C vírus (HCV) egy vér úján terjedő fertőzés, amely az elmúlt években egyre komolyabb népegészségügyi problémát jelent világszerte. A WHO adatai szerint jelenleg mintegy 70 millió HCV fertőzött beteg él a világon, Magyarországon pedig akár 70.000 érintett is lehet a szakértők szerint. A HCV fertőzés évtizedekig tartó, jellegzetes panaszok nélküli idült májgyulladás útján vezet a munkaképességet, az életminőséget, és az életkilátásokat rontó, jelentős egészségügyi ráfordítást igénylő súlyos megbetegedésekhez: a fertőzött lakosság 78%-át érintheti kevésbé súlyos, 30%-át súlyosabb stádiumú májzsugor, 16%-át a máj daganatos megbetegedése, és 7%-uk esetében szükséges májtranszplantációt végrehajtani.

A hepatitis C kezelésének egyik legnagyobb nehézsége, hogy a fertőzöttek közel 75%-a nem tud arról, hogy halálos, ugyanakkor gyógyítható betegségben szenved. A HCV elsősorban vér útján terjed, így különösen veszélyeztetettek az egészségügyben dolgozók, a fertőzöttekkel egy háztartásban élők és szexuális partnereik, a HCV-pozitív anyák gyermekei, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekben elhelyezettek.

Az Európai Unió törekvéseivel és a Nemzeti Hepatitis Koalíció 2015-ös Nemzeti Hepatitis Programjával összhangban jövőre Magyarországon is elindulhat a HCV-fertőzés hazai felszámolására kidolgozott hivatalos program. A tervezet célja, hogy Magyarország 2030-ra HCV-mentes ország legyen, ez azonban kizárólag megfelelő szűrési stratégia, hatékony kezelések széleskörű elérhetőségének biztosítása és a kezelésintenzitás növekedése esetén érhető el. A hazai hepatitis C felszámolásának első lépéseként jövő év elején mintegy 25.000 fokozottan veszélyeztetett egészségügyi dolgozó HCV szűrését és a legmodernebb terápiával történő kezelését támogatja az állam.

„A jövő év első felében elkezdődik a hepatitis C eradikációs programjának hivatalos kidolgozása, mellyel párhuzamosan megkezdjük az egészségügyi szakdolgozók célzott szűrését. A kormány 600 millió forintot biztosít erre a célra, amely számításaink szerint hozzávetőlegesen 25.000 szakdolgozó szűrésére, és az így felderített fertőzöttek terápiás kezeléseire lesz elegendő." – hangsúlyozta Dr. Takács Péter, az Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Ellátási és Közegészségügyi Főosztályának vezetője.

Az elmúlt években új lehetőségek nyíltak a HCV kezelésében, így ma már a diagnózist követően gyors, biztonságos és minimális mellékhatásokkal járó kezelés útján érhető el a vírusmentesség. Az áttörést jelentő, szájon át szedhető direkt ható antivirális szerek (DAA-k) IFN-mentes kombinációkban való alkalmazása 90–100%-ban eredményeznek gyógyulást még az olyan betegek esetében is, akik korábban sikertelen kezelésen estek át.

„Az, hogy egy rizikócsoport szűrése államilag támogatott keretek között valósul meg a jövő évben, óriási előrelépés a HCV magyarországi felszámolásában. A vírus teljes visszaszorításához a betegek, a betegszervezetek, a szakemberek és a döntéshozók együttes munkájára lesz szükség, de azt gondolom, jó úton haladunk a 2015-ben felállított célunk felé." – mondta Dr. Werling Klára, a Vírusos Májbetegek Országos Egyesületének (VIMOR) elnöke.

A szűrési programok elindítása mellett a lakosság rendszeres, széleskörű tájékoztatása is szükséges a HCV átviteli útjairól, kockázati tényezőiről és a betegség veszélyeiről. A betegséggel és a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítással a www.vimor.hu honlap, illetve a háziorvosok tudnak szolgálni.