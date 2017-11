A vártnál ötször drágábban kelt el Winston Churchill utolsó festménye

A korábban becsült ár ötszöröséért, 357 ezer fontért (126 millió forintért) kelt el Winston Churchill egykori brit miniszterelnök utolsó, nagyközönség előtt eddig be nem mutatott olajfestménye a Sotheby's aukciósház keddi londoni árverésén.

Az 1962-ben készült The Goldfish Pool at Chartwell (Aranyhalas tó Chartwellnél) című festmény árát 50-80 ezer fontra becsülték. Az alkotás a néhai államférfi dél-angliai Chartwellben fekvő családi házának aranyhalas tavát ábrázolja – olvasható a Deutsche Welle honlapján.

Churchill Landscape with Two Trees (Tájkép két fával) című festménye ennél is magasabb árért, 597 ezer fontért kelt el, a Sotheby's szerint azonban mégis az előbbi a kiemelendő több okból is.

"Sok chartwelli tájképével ellentétben, amelyek a lenyűgöző kert panorámáját mutatják be, ez az alkotás szokatlan módon közelít a vízre és a part buja növényzetére" – közölte a sötét színek mellett meleg vörössel és arannyal operáló festményről az aukciósház.

Churchill (1874-1965), Nagy-Britannia egyik leghíresebb politikusa és az 1953-as irodalmi Nobel-díj nyertese 40 éves korában kezdett festészettel foglalkozni. Több mint négy évtized alatt tucatnyi képet készített, amelyeket sohasem adott el, hanem barátainak, kollégáinak és külföldi méltóságoknak ajándékozott.

A Nemzeti Churchill Múzeum szerint amikor 1946-ban megkérdezték tőle, szeretné-e kiállítani festményeit, Churchill azt válaszolta: Nem méltók rá! Csak azért érdekesek, mert egy híres ember festette őket!

Churchill testőrének, Edmund Murraynek köszönhető az, hogy a The Goldfish Pool at Chartwell egyáltalán létezik. Murray az egykori államférfit élete utolsó 15 évében szolgálta, gyakran ő készítette elő számára a festéshez szükséges ecseteket és az állványt. Ő bátorította egy utolsó kép elkészítésére is. A festményt Churchill Murraynek ajándékozta.

Churchillnek egy másik, szintén a chartwelli halastóról készült, 1932-es festményét 2014-ben kínálták eladásra egy árverésen, ahol 1,8 millió fontért (714 millió forintért) kelt el.