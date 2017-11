A legyektől mindenki iszonyodik, nem véletlenül, hiszen amellett, hogy iszonyatosan csúnya állatok, még betegségeket is terjesztenek. Egy új kutatásnak köszönhetően azonban még inkább viszolyogni fogunk az egyébként is ellenszenves ízeltlábúaktól.

A Penn State Eberly College of Science kutatói 116 házilégy és fémeslégy mikrobiomját vizsgálták meg, a rovarok három különböző kontinensről származtak. Az eredmények alapján voltak olyan legyek, amelyek több száz kórokozót is hordoztak magukkal, a baktériumok túlnyomó többsége a legyek lábán telepedett meg és innen is terjedt át azokra a felületekre, ahová az állatok leszálltak.

Stephan Schuster molekuláris biológus szerint a baktériumközösségek a szárnyakon és a lábakon voltak a legváltozatosabbak. A szakértő elmondta, úgy tűnik, a kórokozók egyfajta „repülőgépként" tekintenek a legyekre, amikkel ide-oda utazhatnak és terjedhetnek. Ha a leszállási felület ideális a baktériumok számára, ott új kolóniák létesülhetnek.

A legtöbb kórokozót természetesen azok a legyek hordozták, amelyek nagyvárosi környezetben élnek. Ráadásul a kutatók tizenöt esetben azonosították a Helicobacter pylori jelenlétét a legyeken. Ez a mikroba a legelterjedtebb emberi gyomor-bélrendszeri kórokozó. A legyek a mikroorganizmusok többségét szennyvízzel érintkezve gyűjtötték be.

A kutatással nem csak azt sikerült megmutatni, hogy ezek az ízeltlábúak jóval több kórokozót hordoznak, mint azt korábban gondolták, de egyszersmind képet kapunk azokról a mikrobaközösségekről is, amelyek a nehezen hozzáférhető helyeken rejtőznek.

Az eredményeket a Scientific Reports című tudományos folyóiratban közölték.