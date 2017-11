Rendhagyó napló a Keleti-sivatag varázslatos titkairól

Egyiptom Vörös-tengeri partvidéke az állandó napsütésnek, a tenger kobaltkék felszíne alatt megbúvó színpompás korallzátonyoknak, valamint a télen is kellemes vízhőmérsékletnek köszönhetően világviszonylatban is népszerű turisztikai célpontnak számít. Ám az ide látogatók közül csak kevesen tudják, hogy alig karnyújtásnyira a luxusszállodák forgatagától, egy, a vadságában is fenséges különös világ, a Keleti-sivatag várja titkaival a felfedezőkedvű utazókat.