Rákgyógyszerrel csökkentették a HIV-fertőzött sejteket egy rákos betegnél

Francia orvosok először találtak bizonyítékot arra, hogy egy általában tüdő-, vese- és bőrrák kezelésére használt immunterápiás gyógyszer képes lehet megsemmisíteni HIV-fertőzött sejteket az emberi immunhiány vírusát hordozó páciensnél.

Az 51 éves férfit 2016 decemberétől kezelték nivolumab daganatellenes szerrel, amelynek hatására azoknak a sejteknek a "drasztikus és állandó csökkenését" észlelték, amelyekben a HIV-vírus általában elrejtőzik, és elkerüli a hagyományos kezeléseket.

A párizsi Pitie-Salpetriere Kórházban feljegyzett esetről szóló tanulmányt az Annals of Oncology tudományos folyóiratban ismertették az orvosok, akik azonban bemutatták egy másik, azonos kezelésben részesült HIV-fertőzött esetét is, aki semmilyen módon nem reagált az immunterápiára.

Óvatosnak kell lennünk, mivel csak egyetlen esetről van szó. Ez az első eset, hogy ilyen drasztikus mértékben csökkentek a HIV-vírust elrejtő sejtek, de van egy másik esetünk is, amikor nem történt csökkenés - hangsúlyozta Jean-Philippe Spano, a kórház onkológiai részlegének a vezetője.

Világszerte mintegy 37 millió ember HIV-fertőzött. Ezeknek az embereknek folyamatosan antiretrovirális kezelésre van szükségük, ami korádban tartja a fertőzést.

Kutatók évtizedek óta keresik a gyógymódot a HIV kórokozó-hordozók kiirtására. A rejtőzködő és alvó HIV-fertőzött sejtek az immunrendszerben találhatók, olyan helyeken, mint az agy, a csontvelő és az ivarszervek.

A kutatók egyre gyakrabban vizsgálják olyan szerek alkalmazását, amelyekkel újra aktiválhatják a rejtőzködő, HIV-fertőzött sejteket. Így ezek láthatóvá válnak az immunrendszer számára, amely megtámadhatja azokat - magyarázta Spano.

A nivolumab egy PD-1 receptorgátló, amely az immunrendszert segíti a daganat elleni harcban a PD-1 nevű fehérje blokkolásával.

Az 51 éves férfi 31 nivolumab injekciót kapott 2016 decemberétől kezdve 14 naponta. Az beteget 1995-ben diagnosztizálták HIV-pozitívként és 2015-ben fedezték fel nála a nem kissejtes tüdőrákot.

Az első injekció után a férfi addig alacsony HIV-fertőzöttsége fokozatosan emelkedett, egészen a 45. napig, amikor ismét csökkenni kezdett. Immunrendszerének aktivitása ugyanebben az időszakban nőtt - magyarázták az orvosok.

A 120. napra a kezelés a HIV-kórokózó-hordozók drasztikus fogyását eredményezte, elvezetve azok lankadatlan csökkenéséhez - mondta Jean-Philippe Spano, a párizsi Pitie-Salpetriere Kórház onkológiai részlegének a vezetője.