Döbbenetes felfedezés: távcsövekkel nézik a fésűkagylók a világot

A fésűkagylók különös lények. Bár a szakemberek egy ideje tudják, hogy a köpeny szélén húzódó, általában kékes színű „gyöngysor" a kagyló látószerve, de eddig fogalmuk sem volt, hogy ezek a szemek tulajdonképpen miniatűr távcsövek.

A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint ezek a némiképp áfonyabogyókra hasonlító szemek döbbenetesen fejlett teleszkópok, amelyek még számunkra is taníthatnak egy-két új dolgot a látástudományról.

A legtöbb újabb csillagászati távcső lelke a sokoldalú tükrökből álló rendszer, amely összetett képet alkot az égboltról. Most kiderült, hogy a fésűkagyló szeme is ilyen tükörrendszert tartalmaz, amely meghökkentően összetett képet alkot. Azért is döbbenetes a dolog, mert egy szűrögető, agy nélküli állatról beszélünk.

Fénysugárkövető rekonstrukciók alapján úgy becsüljük, hogy a kagylók képesek képet – még ha elmosódottat is - alkotni a tárgyak alakjáról" – mondta Stephen Weiner, a cikk társszerzője.

Ez a tulajdonság közelebb helyezi őket az óriáskagylókhoz – amelyeknek több száz szemük van – mint a kisebb kagylókhoz. Ez utóbbiaknak ugyanis nincs vagy csak kezdetleges fényérző szerveik vannak a ragadozók észlelésére. Szerkezetében azonban a fésűkagyló szeme teljesen egyedi.