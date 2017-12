Alattomos kór leselkedik kutyánkra, macskánkra

A kutya- és macskatulajdonosok több mint fele nincs tisztában azzal, hogy a kisállatok is szenvedhetnek cukorbetegségben, pedig a súlyos rendellenesség egyre gyakrabban alakul ki háziállatoknál is: minden századik kutyát érint a diabétesz, macskáknál pedig a tíz leggyakoribb megbetegedés közé tartozik. A cukorbetegség az orvostudomány jelen állása szerint gyógyíthatatlan, de a tünetek felismerése és az előírt kezelés betartása mellett az érintett házikedvencek is teljes életet élhetnek.