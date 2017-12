Bárányhimlő: nem tudni, kinél alakul ki súlyos szövődmény

Évente több mint 30 ezren kapják el a bárányhimlőt, az óvodások, kisiskolások kilencven százaléka átesik a betegségen, minden 100. érintett kórházi ápolást igényel a kialakult szövődmények miatt - hívja fel a figyelmet Dr. Béres Zsuzsanna, a Budai Oltóközpont oltóorvosa.

A testvérek egymásnak rövid időn belül, nagy valószínűséggel átadják a kórokozót, illetve a védettséggel nem rendelkező szülők is biztosan áldozattá válnak. Idősebb életkorban gyakoribbak és súlyosabbak a kialakuló szövődmények. A betegség cseppfertőzéssel terjed elsősorban.

A kórokozó a herpes vírusok családjába tartozik, és olyan különleges képességgel rendelkezik, hogy akár több évtizedig is „némán" elrejtőzik az érző idegvégződésekben, mint egy „időzített bomba". Reaktiválódva a kellemetlen és gyakori övsömört okozva néhány évtized múlva, jellemzően az 50 feletti korosztályt célba véve.

A bárányhimlő lappangási ideje 10-21 nap, de a bőrtünetek megjelenése előtt is fertőz már az érintett személy.

Az 1-4 mm nagyságú, piros udvarral körülvett, viszkető hólyagok először a fejen, majd a törzsön jelennek meg, majd a betegség előrehaladtával a végtagok is érintetté válnak (ritkán a szájüreg is). A hólyagokban jelen van a vírus, tehát fertőzhet. Számuk általában 200-500 között van. Láz, levertség is gyakori. A gyógyulás szövődménymentes esetekben két hétig tart.

Súlyos szövődmények alakulhatnak ki

A betegség jellemzően enyhe lefolyású, de nem tudható előre, hogy kiknél alakulnak ki súlyos szövődmények. Ilyen lehet a bőr bakteriális felülfertőződése (a vakarás miatt), a tüdőgyulladás, illetve komoly központi idegrendszeri valamint több szervi érintettség (máj, szív, vese, ízületek). További veszély, hogy a szülés körül kialakuló anyai bárányhimlő (ilyenkor a születendő baba még anyai ellenanyagok nélkül jön a világra) harminc százalékban halálos kimenetelű a babára nézve.

Az orvos szerint érdemes oltani

Dr. Béres Zsuzsanna szerint többek között azért is érdemes beadatni a védőoltást, mert a védőoltások minimális terhet jelentenek a szervezet számára, cserébe egyfajta biztonságot, kiszámíthatóságot kaphatunk.

Miért lenne jobb egy vad vírussal történt fertőzés, mint egy legyengített változatával történő védettség tudatos kialakítása?" – teszi fel a kérdést az orvos.

Dr. Béres Zsuzsanna szerint amennyiben nem gondoltunk idejében a vakcinációra, a beteg emberrel történő találkozást követően még mindig lehet, egy utolsó esélyünk, mert az első 72 órában kapott oltás nagy valószínűséggel elkerülhetővé teszi számunkra a bárányhimlőt.