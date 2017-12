Magasabb lett a Sierra Nevada

Csaknem 2,5 centiméterrel lett magasabb 2011 októbere és 2015 októbere között a kaliforniai Sierra Nevada hegyvonulat - derült ki az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) frissen közzétett tanulmányából, amely szerint a magasságbeli változást az okozta, hogy a szárazság nyomán csökkent a kőzetrepedésekben tárolt víz mennyisége.

A kutatók ugyanakkor azt is megállapították, hogy a fokozott havazással és esőzéssel kísért következő két évben a hegylánc térségében lévő kőzetek nagyjából feleannyi vizet nyertek vissza, mint amennyit elveszítettek az aszály idején, és a megnövekedett súly miatt a hegyvonulat magassága nagyjából 1,3 centiméterrel csökkent.

Mindez azt sugallja, hogy a szilárd földfelszín víztározó-képessége sokkal nagyobb, mint azt korábban gondoltuk" - húzta alá közleményében a vizsgálatot vezető Donald Argus, a NASA pasadenai laboratóriumának munkatársa.

A szóban forgó víztömeg a kőzetrepedésekben megbúvó vizet jelenti, és nem azt, ami a hegyekről lezúdulva látja el a városokat és a mezőgazdasági területeket. A Journal of Geophysical Research: Solid Earth című folyóiratban közölt tanulmány szerint a Sierra Nevada 2011 és 2015 közötti vízvesztesége 45-ször nagyobb volt, mint Los Angeles egyéves vízszükséglete.

A szakemberek a kaliforniai, oregoni és washingtoni hegységekben lévő 1300 olyan GPS-állomás adatait elemezték, amelyeket a finom tektonikus mozgások, a vulkáni tevékenységek és az akár 0,3 centiméternél kisebb magasságbeli változások észlelésére helyeztek ki. A hegységek hidrológiai vizsgálatának egyik legfőbb kérdése, hogy mi is történik a felszín alatt, mennyi olvadt hó szivárog be a kőzetrepedéseken keresztül a hegy gyomrába" - magyarázta Jay Famiglietti, a pasadenai laboratórium munkatársa, aki maga is részt vett a kutatásban.

A hegyvonulatnál tapasztalt emelkedés és visszasüllyedés esetében a kutatóknak olyan egyéb tényezőket is figyelembe kellett venniük, mint a tektonikus mozgások vagy a talajvíz-szivattyúzás a Sierra Nevada mentén húzódó Central Valley térségében.

(MTI)