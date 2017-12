Valóban találtak egy több mint félezer éve élő cápát?

Az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott arról, hogy egy kutatócsoport egy 512 éves állatot azonosított. Ez azonban nem fedi teljes egészében az valóságot, derült ki a Live Science tudományos portál cikkéből.

A szóban forgó élőlény egy grönlandi cápa, ami csakugyan rendkívül sokáig, akár több száz évig is élhet. A kutatók egy nemrég megjelent tanulmányban 28 nőstény grönlandi cápát vizsgáltak, ám egyikük életkora sem érte el az 500 évet. A félreértés abból adódhat, hogy az egyik állat a szemszövete alapján akár 512 éves is lehetne, ez azonban nem jelenti azt, hogy tényleg ilyen idős is. A vizsgálatban szereplő két legnagyobb – és emiatt vélhetően legidősebb – cápa életkorát 335 és 392 év közé tették a szakértők.

Az egyik leghosszabb ideig élő gerinces

A grönlandi cápa (Somniosus microcephalus) az Atlanti-óceán északi részén és a Jeges-tengerben él, öt méternél jóval hosszabbra is megnő. Abból, hogy nagyon lassan növekszik - valószínűleg évente csak egy centiméterrel lesz hosszabb -, a tudósok régóta arra következtettek, hogy igen sokáig él. Nemcsak a növekedése lassú, hanem a mozgása is, 0,3 méter per másodperces sebességgel úszik, ugyanakkor nagyon mélyre, akár 2774 méterre is merülhet.

A hagyományos korbecslés ezeknél a porcos halaknál nem lehetséges, mert nincsenek elmeszesedett szöveteik. Ehelyett a szemlencse fehérjéinek radiokarbonos elemzését használják a halak életkorának meghatározására. Ezzel a módszerrel állapították meg, hogy a vizsgálatban szereplő grönlandi cápák életkora 272 és 512 év közé esik. Bármelyik becslés is legyen a helyes, a grönlandi cápa így is az egyik leghosszabb ideig élő gerinces állat a Földön.

Egyelőre kérdéses, miért élnek ilyen hosszú ideig. Az élettartam nagyságát gyakran a testmérettel hozzák összefüggésbe, ám a grönlandi nem a legnagyobb testű cápa, és nem is az egyetlen, amely hideg vizekben él. Négyméteresre megnőve fejezi be a nemi érést. Ez azt jelenti, hogy 150 évig kell élnie, míg szaporodóképes nem lesz.

Vannak olyan állatok, amik akár örökéletűek is lehetnek

A gerincesek között hosszú életűnek számít a grönlandi bálna is, mely 200 évnél is tovább élhet. A grönlandi cápa rekordját az állatvilágban túlszárnyalja a Balti-tengerben is megtalálható sellőkagyló, mely akár fél évezredet is megérhet.

A legbámulatosabb teljesítményre azonban valószínűleg a hidraállatok képesek. Ezek a lények folyamatosan képesek megújítani saját sejtjeiket, így ha nem pusztítja el őket semmilyen ragadozó, a megfelelő körülmények között tartva halhatatlanok lehetnek.