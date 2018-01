Karácsonyi fürdőzésre indultak, de mégis szárazak maradtak

Fürdőzés és horgászat céljából szállt csónakba karácsony másnapján december 26-án Jodie Brown és családja, hogy kiélvezzék az ausztráliai nyár kellemes melegét. A vízbeugrásról azonban sietve lemondtak, amikor egy közel a csónakjukkal azonos hosszúságú hatalmas nagy fehér cápa bukkant fel mellettük.

Felhőtlen karácsonyi fürdőzésre készült az ausztrál család

Jodi Brown és hétfős családja a dél-ausztráliai nagyváros, az Adelaide közelében fekvő Port Victoriából futott ki a tengerre egy 19 láb (mintegy 5 méter 80 cm) hosszú csónakba szállva karácsony másnapján, december 26-án. A társaság azt tervezte, hogy a nyílttengeri horgászatot a nyugodt tengernek köszönhetően összekötik egy kellemes kis fürdőzéssel is.

A családtagok már éppen be akartak ugrani a vízbe, amikor észrevették a nyugodt felszín alatt feléjük közeledő hatalmas ragadozó sziluettjét, a csónak közvetlen közelében.

A cápa odaúszott a csónakhoz, majd körözni kezdett szorosan a vízi jármű mellett maradva.

A nagy fehér cápa érdeklődését igencsak felkelthette az apró csónak, mivel közel húsz percig cirkált körülötte, amint az a beágyazott videón is látható.

A csónakhoz viszonyítva, a gyanúsan érdeklődő nagy fehér 16 láb, azaz kevés híján öt méter hosszúságú lehetett. „ Éppen be akartam ugrani a vízbe amikor észrevettem, és körülbelül húsz percig keringett körülöttünk, elúszott, majd visszatért" – számolt be Jodi Brown a nagy fehér cápával történt nem mindennapi találkozóról a The Advertiser helyi lapnak.

A társaság egyik hölgy tagja a csónakból kihajolva pár perces videofelvételt készített a kíváncsiskodó cápáról.

A felvételen hallani, ahogy a társai figyelmeztetik a csónakból kihajoló nőt, hogy legyen óvatos. A csónakban ülők közül azonban többen is annyira megrémültek, hogy félbe kellett szakítani a hosszabbra tervezett karácsonyi hajókázást.

A kisebb csónakok gyakran felkeltik a nagy fehér érdeklődését

A nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) a heringcápák családjának (Lamnidae) legnagyobb testű faja Ausztrália déli illetve nyugati partvidékén relatíve gyakorinak számít.

A Perth és a dél-ausztráliai Neptun-sziget között húzódó hosszú partszakasz a nagy fehércápák egyik legfontosabb előfordulási területe a világtengeren.

Rossz hírének köszönhető közismertsége ellenére a nagy fehér cápa a ritka cápafajok közé tartozik,

megfigyelése csak a világtenger néhány pontján lehetséges. A Carcharodon nemzetség egyetlen recens faja, a nagy fehér a ma élő legnagyobb húsevő cápafaj, amelynek maximális testhossza elérheti a 6,5 -7 métert, testtömege pedig a 2,5-3 tonnát.

Az emberre potenciálisan veszélyesnek számító cápafajok közül a statisztikai adatok szerint a nagy fehér számlájára írható a legtöbb halálos eredménnyel végződött cápatámadás.

Az ausztrál kirándulók kalandja nem számít elszigetelt esetnek.

Számos megfigyelés bizonyítja, hogy az igen kíváncsi nagy fehér érdeklődését gyakran felkeltik a kajakok, kenuk, vagy a kisebb csónakok.

Több olyan esettanulmány is ismert, amikor nagy fehér cápák csónakokat támadtak meg

ezért a karácsonyi csónakázáson részt vett ausztrál társaság tagjainak nem volt teljesen alaptalan az aggodalma.

Nem csak Ausztráliában, az Adrián is történtek csónak elleni támadások

Különösen azok a kisebb csónakok lehetnek kitéve a nagy fehér cápák támadásának, amelyekről horgásznak, vagy halásznak. A csónakok és kajakok elleni nagy fehér támadás nem csak az ausztrál, a dél-afrikai, vagy kaliforniai vizekről ismert: a múltban még a hazánkhoz legközelebb fekvő Adriai-tengeren is történt néhány ilyen eset.

1940 szeptemberében a szlovéniai Koper mellett ért egy halászcsónakot nagy fehér támadás. 1963-ban az ugyancsak isztriai Izola közelében kerítőhálóba akadt hatalmas példány támadt rá a halászcsónakra.

A felbőszült és a csónakot harapdáló ragadozót csak 22 puskalövéssel tudták leteríteni.

A partra vontatott nagy fehér cápa tetemét lemérték, a csónakot megtámadó cápa teljes hossza 6 méter 2 centimétert tett ki.

De a közelmúltban is történtek csónakok elleni támadások az Adrián.

1986 szeptemberében az Adriai-tenger olaszországi partszakaszán Rimini és Pesaro között egy hatméteresre becsült óriási nagy fehér támadt rá két helyi horgász csónakjára.

Alig két évvel később, 1988. szeptember 9-én Porto Barricata közelében ért horgászcsónakot nagy fehér támadás, az agresszív cápa 5,5 méter hosszú volt. Az eddig ismert legutolsó, és egyben leghíresebb csónak ellen elkövetett adriai nagy fehér cápa támadás Senigallia partjaitól 6 kilométerre történt, a nyílt tengeren.

A drámai másodperceket a fedélzeten tartózkodó két horgász, Stefano Catalini és fia videofelvételen is megörökítették.

Éppen a horgukra akadt zsákmányt akarták a fedélzetre húzni, amikor észrevették a hajójuk mellett felbukkant, 5,5-6 méter hosszúra becsült nagy fehér cápát. Az állat rendkívül agresszívan viselkedett, többször nekirontott a motorcsónaknak, majd a horogra akadt zsákmányt kettéharapva távozott.

Az ehhez hasonló kalandok azonban szerencsére rendkívül ritkának számítanak.