Pelikánfejű pókokat találtak Madagaszkáron

Nevükkel ellentétben a pelikánpókok nem madárnagyságú, halra vadászó szörnyek. Alig nagyobbak egy rizsszemnél, és csak más pókokra jelentenek veszélyt. Megjelenésük ugyanakkor mindenképpen figyelemre méltó.

Hannah Wood, a washingtoni Természettudományi Múzeum munkatársa Madagaszkár erdeiben talált rá a különleges pókokra. Élő és múzeumban kipreparált pelikánpókok anatómiáját és génjeit elemezte, így azonosította az új fajokat, amelyekről a ZooKeys című szakfolyóiratban értekezik.

A többi ismert pelikánpók fajhoz hasonlóan az újonnan felfedezett ízeltlábúaknak is hosszú, „pelikánnyakszerű" feje, valamint „csőrszerű" csáprágója van. Hosszú csáprágójukkal távolról vadásszák le a hálóikra kerülő áldozatokat, amelyekkel végül a testbe juttatott méreg végez. E módszer miatt aszaszinpóknak is hívják ezeket az ízeltlábúakat.

A különböző pókfajokat nem egyszerű megkülönböztetni egymástól, ám a párzószerv árulkodó lehet, a szakértők is ezeket tanulmányozzák. Wood a módszerrel most 18 új fajt írt le. Ezek között voltak olyanok, amiket korábban rendszertanilag rosszul soroltak be. Az Eriauchenius rafohy név egy ősi madagaszkári királynő, az E. wunderlichi elnevezés pedig egy elismert pókszakértő előtt tiszteleg.

Forrás: Science News