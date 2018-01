Milliókat ölt meg, mégis alig ismerjük a hírhedt tömeggyilkost

Kereken 100 éve, 1918-ban tört ki minden idők egyik legpusztítóbb járványa. A becslések szerint a spanyolnátha akár 100 millió áldozatot is szedhetett, ami a világ akkori népességének öt százalékát tette ki. Nagyjából félmilliárd embert fertőzhetett meg a kórokozó, amely meglepő módon leginkább az egészséges felnőtteket gyilkolta, ellentétben a többi influenzajárvánnyal, amelyeknél a halálos áldozatok zöme a fiatal gyerekek és az idősek közül kerül ki. Az elmúlt száz évben rengeteg elmélet született arról, mi volt a járvány oka és következménye, emiatt pedig számos tévhit kering a betegségről.

1. tévhit: a spanyolnátha azért „spanyol”, mert onnan indult és ott is pusztított leginkább

A járvány idején tombolt az első világháború. Mivel mindenfajta információ fegyvernek számíthatott az ellenség kezében, ezért a nagyhatalmak igyekeztek elhallgatni a járvány terjedéséről szóló híreket. Németországban, az Osztrák-Magyar Monarchiában, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban ugyanúgy szedte a kórokozó áldozatait, mint Spanyolországban, ám míg az utóbbi nem vett részt a hadakozásban, semmilyen érdeke nem fűződött ahhoz, hogy eltitkolja az influenza pusztítását. Ez ahhoz a téves elgondoláshoz vezetett, hogy a járvány Spanyolországból indult gyilkos útjára. Az igazság az, hogy a mai napig nem tudni, hol ütötte fel a "fejét" először a vírus, egyes elméletek azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy Kelet-Ázsiából vagy Amerikából jött az öreg kontinensre.

2. tévhit: a járvány egy „szupervírus” műve volt

Az influenza a járvány első hat hónapjában 25 millió embert ölt meg, ami ilyen rövid idő alatt hatalmas számnak mondható. Ez ahhoz vezetett, hogy sokan már az emberiség végét okozó szupervírusként tekintettek a kórokozóra. Az elmúlt évek kutatásai azonban kimutatták, hogy az 1918-as vírus más influenzatörzsekkel összehasonlítva csakugyan veszedelmesebb volt, ugyanakkor gyökeresen mégsem különbözött annyira jóval veszélytelenebbnek tekintett „rokonaitól". A magas halálozási ráta főként annak volt tulajdonítható, hogy a katonai táborok és a városok túlzsúfoltaknak számítottak, ráadásul a háborús helyzet miatt rossz higiénia uralkodott és gyengébb minőségű táplálék állt a lakosság rendelkezésére. Emellett sokan azért haltak meg, mert a vírusfertőzés szövődményeként baktérium okozta tüdőgyulladás alakult ki a pácienseknél.

3. tévhit: a járvány első hulláma volt a leghalálosabb

A tévhittel ellentétben a járvány első hulláma 1918 első felében jóval kevesebb áldozatot szedett, mint az októbertől decemberig tartó második hullám, amely a leghalálosabb időszak volt. Még az 1919 tavaszán tomboló harmadik hullám is pusztítóbb volt az elsőnél. Az, hogy a második hullám ennyi embert ölt meg, arra vezethető vissza, hogy ekkor álltak rendelkezésre a vírus terjedését leginkább elősegítő körülmények. Az enyhébb tüneteket mutató betegek otthon maradtak, a súlyosabb eseteket viszont kórházakban és táborokban kezelték, amik túlzsúfoltságuk miatt segítették a vírus terjedését.

4. tévhit: a legtöbb fertőzöttet megölte a kórokozó

Valójában a legtöbb érintett túlélte a fertőzést. A statisztikák szerint országonként a fertőzöttek halálozási rátája nem haladta meg a 20 százalékot. Ugyanakkor az egyes népcsoportok között akadtak különbségek. Az USA-ban például az őslakos amerikaiak közül jóval többen haltak meg, a járvány egész indiánközösségeket irtott ki. Ez arra vezethető vissza, hogy az említett népcsoport a korábbi influenzatörzseknek kevésbé volt kitéve, így szervezetük nem volt felkészülve a védekezésre. Természetesen az előbb említett 20 százalékos halálozási ráta így is jóval magasabbnak tekinthető, mint egy tipikus influenzaszezonban, amikor is ez az érték még egy százaléknál is kisebb.

5. tévhit: abban az időszakban még nem állt rendelkezésre hatékony terápia

Semmilyen speciális vírusellenes terápia nem segítette a betegeket 1918-ban, de ugyanez a helyzet napjainkban is. Az antibiotikumok nem ölik meg a vírusokat, az influenza esetén a legjobb, amit tehetünk, hogy erősítjük az immunrendszert, támogatjuk a beteg szervezetet a kórokozó elleni harcban. Egy elmélet szerint sokan azért haltak meg, mert aszpirinmérgezést kaptak. Az orvosok nagy dózisokban írtak fel aszpirint a betegeknek, a napi bevitel meghaladta a 30 grammot is (napjainkban a dózis nem haladhatja meg a napi 4 grammot). Az elméletnek ellentmond azonban, hogy a halálozási ráta azokon a területeken is magas volt, ahol a gyógyszer nem állt rendelkezésre, ezért ezt a teóriát sokan vitatják.

A cikk folytatódik, lapozzon a következő oldalra!