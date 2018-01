Haláli szórakozás a hullaházban

Az elmúlt évszázadokban sok bizarr, ma már megbotránkoztatónak tartott szokás számított hétköznapinak az emberek között. Ezek közül is kiemelkedik a 19. század második felében Párizsban elterjedt és népszerű program: a hullaház-látogatás. Ez tulajdonképpen a mai nyomozós, helyszínelős krimisorozatok elődjeként is felfogható. A rendőrség is bátorította ezt a „szórakozást", mert segített az ismeretlen holttestek azonosításában, az emberek meg találgatták, hogyan halhatott meg az éppen közszemlére tett áldozat.