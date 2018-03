A Loch Ness-i szörnyre hasonlító tetem vetődött partra

Egy nagyon furcsa, leginkább a Loch Ness-i szörnyre hasonlító tetemet vetett partra a tenger az amerikai Georgia állam déli részén.

A hírről elsőként a First Coast News számolt be, amely szerint a furcsa testet egy fiával csónakázó férfi vette észre a Wolf Island Nemzeti Vadrezervátum területén. A test leginkább a legendabeli Loch Ness-i szörnyre emlékeztet.

Sokan úgy gondolják, ez utóbbi lény egy plezioszaurusz, amely valamilyen csoda folytán túlélte a dinoszauruszok pusztulását, és most Skócia második legnagyobb tavában rejtőzik, egyfajta turistalátványosságot nyújtva az oda látogatóknak.

Természetesen Georgia államnak is megvan a maga mitikus szörnye: úgy tartják az Altahama-ha a róla elnevezett folyóban él és szintén egy plezioszaurusz kései leszármazottja lehet. A teória persze már ott megbukik, hogy ezek a ragadozó őshüllők – ha túl is élték valahogy a dinókat kipusztító aszteroida becsapódását, ami már önmagában is lehetetlen - a tudomány jelen állása szerint nem folyókban, hanem tengerekben éltek.

A felfedezéssel kapcsolatban megkérdeztek egy szakértőt is. Daniel Ashe, az amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat (USFWS) munkatársa szerint a test nagy valószínűséggel egy óriáscápa erősen megtépázott földi maradványa lehet, ezt a felvetést egyelőre azonban még nem sikerült hitelt érdemlően igazolni.

Forrás: IFL Science