A rákos sejtek számára kaput nyitnak a nyirokcsomók a vérrendszerbe

A véredényeken keresztül jutnak a rákos sejtek a nyirokcsomókból a vérrendszerbe, ezáltal terjednek el gyorsan a testben - állapították meg osztrák kutatók a Science című szaklapban megjelent tanulmányukban.

A rákos betegek számára különösen rossz hír, ha a nyirokcsomókat is érintik a tumoros sejtek, mivel ezáltal jóval gyorsabban alakulnak ki áttétek az egész testben - írja az MTI. Dontscho Kerjaschki, a Bécsi Orvosi Egyetem Klinikai és Patológiai Intézetének munkatársa és Michael Sixt, a klosterneuburgi Tudományos és Műszaki Intézet szakértője a kutatás során rákos sejteket fecskendezett egerek nyirokcsomóiba. A tumoros sejtek már két nappal később eljutottak a véredényekhez és érintkezésbe léptek velük. A harmadik napon már a vérerecskéken belül voltak.

A kutatók fluoreszkáló fényproteinnel megjelölt tumoros sejteket is bejuttattak a nyirokcsomókba. Megfigyelhették, hogyan terjednek szét két hét alatt az egerek testében és hogyan képeznek áttéteket az állatok tüdejében. A nyirokcsomók tehát kaput jelentenek, amelyen át a tumoros sejtek sikeresen benyomulnak a vérrendszerben, így hatékonyan elterjednek az egész testben - magyarázták a tudósok.

Hasonló kutatást végeztek amerikai és dél-koreai kutatók is, akik hasonló eredményeikről a Science azonos kiadásában számoltak be.

Az eddig is ismert volt klinikai leletek és állatkísérletek alapján, hogy a rákos sejtek a nyirokcsomókon át elterjednek a testben, az azonban nem, milyen utat használnak ehhez.