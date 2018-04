Védjük a saját tükörképüket támadó madarakat

A tükröződő felületek eltakarását, a parkoló autókon a visszapillantó tükrök behajtását javasolja egyebek mellett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület(MME) tavasszal, a költési időszakban a saját tükörképüket támadó madarak problémája miatt.

A természetvédők szerdai közleménye szerint számos madárfajnál megfigyelhető jelenség, hogy a költési időszak kezdetekor a tükröződő felületeket - autók visszapillantóját, szélvédőjét vagy házak, irodák ablaküvegét - támadják, csipkedik, kopogtatják. Ennek következtében az állatok legyengülhetnek, megsérülhetnek.

A jelenség hátterében az ilyenkor felerősödő területféltő magatartás áll: az állatok ilyenkor lényegében saját tükörképükkel vívnak élet-halál harcot. Mivel a hormonoktól feltüzelt hímek saját tükörképükkel vívott, sokórás mániákus harca teljesen természetellenes körülmények között zajlik, hiszen az "ellenség" nem adja fel, így a madár képes a végkimerülésig küzdeni - olvasható a közleményben.

A harc közben az állat nem táplálkozik rendesen, nem tudja a területét megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetését is hanyagolhatja. A betörő üvegek pedig sérüléseket okozhatnak. A probléma megelőzése érdekében a tükröződő felületek eltakarását, a parkoló autókon a visszapillantó tükrök behajtását, az üveg külső felülete elé zsinegből és nejlonzacskóból készíthető "rémzsinór" kifeszítését javasolják a természetvédők. De megoldást jelenthet az ablakokra belülre felragasztható, a madarakat egy-egy üvegfelülettől jó eséllyel távol tartó ragadozómadár-ábrázolás is, amely akár az egyesület honlapjáról is letölthető és kinyomtatható - áll a közleményben.