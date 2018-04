Tudja-e, miért csíkos a zebra és miért van tele az autója rovarokkal?

Évtizedek óta vita tárgya, miért csíkosak a zebrák. Több teória is létezik, most azonban magyar és svéd kutatók úgy vélik, megtalálták a választ, amit a Journal of Experimental Biology magazinban jelentettek meg. És arra is megtalálták a választ, hogy egyes autókat miért lepnek el a rovarok. A két dologra ugyanaz a magyarázat.