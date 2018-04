Sokkoló, mit találtak az elpusztult cet gyomrában

Még februárban vetette partra a víz egy fiatal nagy ámbráscet tetemét Spanyolország déli partvidékén. A kutatók most kiderítették, mi végzett a hatalmas állattal. Egészen elképesztő, amit az emlős emésztőszervrendszerében találtak.

A boncolás során a szakértők csaknem 29 kilogramm műanyaghulladékot szedtek ki az elpusztult cet gyomrából és beleiből. A csaknem 10 méter hosszú állatból kioperált szemét között voltak műanyag zacskók, kötél- és üvegdarabok, valamint víztartályok. A tetemről és az abból kiszedett szemétről készített felkavaró fotót a természetvédők Twitteren is megosztották.

Az ámbráscet elpusztulását hasűri fertőzés (peritonitis) okozta. Az állat egyszerűen képtelen volt a benne felhalmozódó káros anyagokat kiüríteni a szervezetéből, a műanyagok miatt az emésztőrendszer sérült, és a sebek végül el is fertőződtek.

Az eset kiválóan rávilágít arra, miért is jelent hatalmas problémát az óceánokba ömlő óriási mennyiségű műanyaghulladék.

Hihetetlenül nagy mennyiségű műanyag van a világ tengereiben

A kutatók számításai alapján nagyjából 5 billió műanyagdarab úszik jelenleg az óceánban, emellé pedig további több millió tonna szennyező anyagot ürítünk a világ tengereibe. Egy, a Scientific Reports című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány azt találta, hogy csak a Nagy csendes-óceáni szemétsziget 87 000 tonnányi műanyagból áll össze.

Ezt a szemetet pedig nem csak a nagyobb tengeri emlősök nyelik le, bőséggel jut a madarak, halak, teknősök és rákok szervezetébe is. A Cabo de Palos nevű partszakaszon talált elpusztult cet esetét most egy környezetvédelmi kampány keretében mutatják be a nagyközönségnek.

Forrás: Live Science