Egy nagyon ritka esetet mutatott be egy orvosi szaklap: köröm nőtt egy 28 éves pakisztáni férfi középső ujjának körme alatt.

A férfi a kórházban arról panaszkodott, hogy furcsa kinövést lát a körme alatt, ami egyúttal enyhe diszkomfortérzést is okoz neki. Elsőre a röntgenfelvételek nem mutattak semmi különöset, ráadásul a páciensnek nem volt korábbi sérülése vagy fertőzése, ami a kellemetlen állapotot előidézhette volna.

Csak a további vizsgálatok során derült arra fény, hogy a kinövés a körömágyból indul ki, és keratin alkotja, akárcsak az ujjak végén lévő körmöket. A rendkívül ritka betegséget „kettős köröm" (angolul double fingernail) néven ismeri az orvostudomány.

Az eset azért is furcsa, mert hasonlót idáig csupán lábujjakon sikerült megfigyelni (azt is mindössze négy esetben), kézfejen még soha. Valószínűleg jóval több ilyen eset is létezhet, ám mivel általában nem okoz különösebb panaszokat, az érintettek ritkán fordulnak szakemberhez vele.

Az alig 1 centiméteres extra körmöt végül sikeresen kioperálták a férfiból.

Az esetről az International Journal of Surgery Open című orvosi szakfolyóiratban számoltak be.

Forrás: IFL Science