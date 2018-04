A klímaváltozás zűrzavart okoz a táplálékláncban

A globális felmelegedés összezavarja a természet összetett táplálkozási harmóniáját egy új tanulmány szerint.

A természetben az egyik legfontosabb tényező a megfelelő időzítés - írja az MTI. A sikeres beporzáshoz például egyszerre kell virágozniuk a növényeknek és jelen lenniük a méheknek, a vándorsólymoknak ugyanakkor kell bizonyos helyen lenniük, mint amikor zsákmányállataiknak. Sok esetben azonban a globális felmelegedés megbolygatja ezt az érzékeny rendszert.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című szaklapban bemutatott tanulmány az első globális elemzés ebben a témában: 88 olyan faj biológiai időzítésének eltéréseit vizsgálja, melyek léte egy másik életformától függ. Az eredmények szerint a fajok átlagosan évtizedenként hat nappal térnek el a szinkronitástól, ugyanakkor vannak olyan fajpárok, amelyek közelebb kerülnek egymáshoz.

Nincs semmi arra utaló jel, hogy ez a folyamat le fog lassulni vagy meg fog állni a jövőben" - mondta Heather Kharouba, a tanulmány vezető szerzője, az Ottawai Egyetem ökológusa. Az egyik leginkább szemmel látható és legkritikusabb ilyen jelenség a Washington államban lévő Washington-tóban zajlik, ahol az elmúlt 25 évben tapasztalt eltolódás hatására a növényi fitoplankton 34 nappal korábban virágzik, mint az ezzel táplálkozó zooplankton. Ez azért fenyegető helyzet, mert a tápláléklánc legalján okoz zűrzavart - mondta Kharouba.

Grönlandon bizonyos növények jóval korábban virágoznak, így nagyon sok, szokásos időben születő rénszarvasborjú elpusztul, mert nincs számukra elég táplálék - fejtette ki a szakértő. A hőmérséklet melegedésével a legtöbb faj korábbra időzíti bizonyos tevékenységeit, az egymástól függő fajok azonban nem mindig ugyanabban az ütemben változtatnak.