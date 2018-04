Ma már gyógyítható a hepatitis C vírus

Világszerte mintegy 70 millió, Magyarországon mintegy 50.000 a hepatitis C vírussal fertőzöttek száma. A Párizsban 2018 áprilisában lezajlott nemzetközi májbetegség konferencián szakértők megerősítették, hogy a korszerű, új gyógyszerekkel lényegében minden fertőzöttnél elpusztítható a vírus. Ezek a készítmények térítésmentesen állnak rendelkezésre a magyar betegek részére, így - amennyiben a többnyire tünetmentes fertőzöttségre fény derül - több ezer hazai érintett kerülheti el a halálhoz vezető májzsugort és májrákot. A fertőzöttség kockázatát ma már egy internet alapú, okostelefonon is elérhető, de nem validált kockázatbecslő kérdőív kitöltésével is fel lehet mérni.