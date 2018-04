Kezdődik a biológia történetének legambiciózusabb vállalkozása

Nem kis fába vágná a fejszéjét egy nemzetközi tudományos konzorcium: megszekvenálná az összes ismert sejtmagvas szervezet genomját. Ez valószínűleg a biológia eddigi történetének legambiciózusabb vállalkozása.

Indul a biológia történetének legnagyobb vállalkozása

A humán genom szekvenciája immár tizenöt éve ismert, és azóta a sok ezer kisebb, bakteriális genom mellett több száz másik eukarióta – valódi sejtmagvas – élőlény teljes genetikai információja is bekerült az online adatbázisokba. Mintha csak azt kérdezték volna maguktól a tudósok: Most akkor mihez kezdjünk magunkkal?"

Egy nemzetközi konzorcium előállt az elképzelhető legambiciózusabb tervvel: szekvenáljuk meg a maradék mintegy másfél millió eukarióta faj genomját!

Bár a projekt az előzetes becslések szerint legalább tíz évig fog tartani, és mintegy 4.7 milliárd dollárt fog felemészteni,

előterjesztői szerint a pénz és a fáradság megtérül majd: a monumentális munka nyomán ma elképzelhetetlen perspektíva nyílik a földi élet egészére, és az adatbázis felbecsülhetetlenül hasznos forrás lesz az orvostudományi, mezőgazdasági, környezetvédelmi, technológiai, és persze genomikai újítások számára.

Az Earth BioGenome Project munkanéven futó kezdeményezés központi célja a földi élet evolúciójának és szerveződésének jobb megértése a ma ismert másfél millió eukarióta faj genomjának megszekvenálásán és annotálásán (a gének és szabályozó szakaszaik kijelölésén) keresztül.

Eukarióták néven foglalja össze a rendszertan mindazokat az élőlényeket – köztük az összes állatot, növényt és gombát, valamint számtalan alacsonyabb szerveződésű organizmust –, amelyeknek kromoszómái valódi sejtmagban helyezkednek el.

Eddig az összes eukarióta faj kevesebb mint 0.2 százalékának ismertük meg

a teljes genomszekvenciáját.

Még csak a jéghegy csúcsát látjuk

Ráadásul a már leírt eukarióta fajok feltehetőleg csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen becslések szerint a teljes eukarióta fajszám elérheti a 10-15 milliót. A projekttől ezért a ma még ismeretlen fajok – legfőképpen az óceánokban élő egysejtűek, ízeltlábúak és egyéb kis termetű állatok – sokaságának felfedezését is remélik.

A keletkező nagyjából 200 petabájtnyi adatot szabadon hozzáférhetővé teszik majd a tudományos kutatás számára,

és törekednek majd arra, hogy a projekt pozitív hozadékaiból részesüljenek azok az országok és közösségek, ahol a biodiverzitás túlnyomó része fellelhető.

Az Earth BioGenome Project munkacsoportját alkotó, különböző tudományterületeket képviselő 24 szakértő a Proceedings of the National Academy of Sciences-ben, az Egyesült Államok tudományos akadémiájának folyóiratában meggyőző erővel érvel a projekt szükségessége mellett, és felvázolja a cél felé vezető út állomásait.

Az április 23-án megjelent cikk a nagy előd, a Humán Genom Projekt átütő sikerét hozza fel példának.

Az 1990-ben elindított és 2003-ban befejezett, az emberi genom feltérképezését célzó HUGO projektbe az USA és más országok kutatásfinanszírozó szervezetei körülbelül 3 milliárd dollárt fektettek. Az emberi genomszekvencia megismerése nyomán kibontakozó „genomi forradalom” óriási hatást gyakorolt nemcsak az emberi gyógyászatra, de az állatorvoslásra, a mezőgazdaságra, a biotechnológiára, a környezettudományokra, a megújuló energiaforrások keresésére, az igazságügyi orvostanra és az ipari biotechnológiára is.

A beruházás tehát busásan megtérült:

a Battelie Memorial Institute 2013-as becslése szerint csak az Egyesült Államok gazdaságának a Humán Genom Projektből eredeztethető üzleti haszna már akkor megközelítette az 1000 milliárd dollárt.

Környezetvédelmi, gazdasági, és társadalmi problémák tömegére lehet gyógyír

Harris A. Lewin evolúciótudós és ökológus, a kaliforniai UC Davis professzora és a munkacsoport vezetője úgy véli, hogy az Earth BioGenome Project még ennél is nagyobb haszonnal kecsegtet a tudomány és a társadalom számára.

„A projekt egy új biológiai gazdaság alapjait fekteti majd le, amely egészségügyi, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi problémák sokaságára kínálhat újító megoldásokat világszerte, legfőképpen a jelentős biodiverzitási tartalékkal rendelkező, de alacsony fejlettségű országokban” – nyilatkozta a PNAS-cikket első szerzőként jegyző tudós.

A projekt gondolata először 2015-ben merült fel egy konferencián, amelyet Lewin két kutatótársával, a Carl R. Woese Genombiológiai Intézetet igazgató Gene Robinsonnal és W. John Kress-szel, a Smithsonian Institution botanikusával együtt szervezett. A Humán Genom Projekt befejezését követően

számos orvosbiológiai, mezőgazdasági és ipari jelentőséggel rendelkező élőlény genomját megszekvenálták,

ám a 2015-ös találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a biológia érdemi előrehaladásához immár egy még nagyratörőbb, valamennyi komplex létforma DNS-ének megszekvenálását célul kitűző programra van szükség.

Nem is olyan rég még a sci-fi világába tartozó gondolat volt

A nem is olyan régen még sci-fibe illő gondolatot a technológia rohamos fejlődése hozta át a valós lehetőségek birodalmába. Egy az emberéhez hasonló genom teljes szekvenálásának költsége a törtrészére esett vissza: egy vázlat-minőségű genomszekvencia mindössze 1.000 dollárba, de egy kompletten összeszerkesztett referencia-szekvencia előállítása is csak 30.000 dollárba kerül.

A számítási és adattárolási kapacitás exponenciális növekedésével és a bioinformatika megizmosodásával a genomok szakmányban történő összeillesztése és jellemzése rutinná vált. Ezzel együtt az Earth BioGenome Project-ből várható mennyiségű adat összerakásához, értelmezéséhez és vizualizálásához még a mainál is okosabb algoritmusok kifejlesztésére lesz szükség.

A nyers adatok vélhetőleg mintegy 1 exabájt (1 milliárd gigabájt) digitális tárolókapacitást fognak igényelni.

A projekt egyebek mellett olyan fontos ügyek szolgálatába áll majd,

mint a veszélyeztetett, különösen a klímaváltozás által fenyegetett fajok és társulások megőrzése.

„Az Earth BioGenome Project jobb bepillantást enged majd a földi élet történetébe és sokféleségébe, s ezzel utat mutat annak megóvásához” – vélekedik Robinson.

A munkacsoport szerint a projekt kulcsfontosságú lesz még a fertőző és öröklött betegségek elleni új gyógyszerek kidolgozásában, az újfajta szintetikus bioüzemanyagok előállításában, valamint a 2050-re várhatóan 9,6 milliárdnyira duzzadó emberiség növekvő táplálékigényének kielégítésében.

Tudósok szerint e század végére a ma élő összes faj több mint fele örökre eltűnhet a Föld színéről. Ennek a következményei az emberiségre nézve ismeretlenek, de könnyen katasztrofálisak is lehetnek

– figyelmeztet Lewin.

Amatőr természetbúvárok és „civil tudósok” közreműködésére is számítanak

A program távlatos vízióinak elérése céljából az Earth BioGenome Project szervezői az egész bolygót felölelő nemzetközi együttműködési hálózatot kívánnak kiépíteni.

Az együttműködést „közösségek globális hálózata"-ként képzelik el,

melyben minden helyi közösség a projekt egységes protokolljai és minőségi előírásai szerint járul hozzá a nagy egészhez.

A szervezők már partnerkapcsolatra léptek a Global Genome Biodiversity Networkkel, amely a fajok mintapéldányaiból származó DNS- és szövetminták elsődleges forrása világszerte.

A partnerségbe ezen kívül bevonni tervezik a különböző élőlénycsoportokon dolgozó kutatói közösségeket,

egyebek mellett a Gerinces Genom Projekt, a Globális Gerinctelen Genom Szövetség, a 10000 Növényi Genom Projekt és az 5000 Rovargenom Projekt résztvevőit.

Már maga a fajok begyűjtése is hatalmas vállalkozás, ezért a Föld biodiverzitásának megőrzésére létrehozott különböző intézményekkel: természettudományi múzeumokkal, botanikus kertekkel, állatkertekkel és akváriumokkal való együttműködés lesz a siker egyik alapfeltétele. Egyedül a Smithsonian Institution herbáriumában 300 ezer növényfaj mintáit tárolják.

De a feladat nagyságrendjét tekintetbe véve valószínűleg ez sem lesz elég,

úgyhogy a szervezők számítanak a „civil tudósok”, az amatőr természetbúvárok aktív közreműködésére is. A projekt keretében új technológiák is születhetnek, például hordozható szekvenátorok, vagy önálló mintaazonosításra és -gyűjtésre alkalmas drónok, amelyek a terepet bejárva behozzák a mintákat a laboratóriumba.