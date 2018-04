DNS-teszttel vizsgálják a szudáni piramisokban feltárt csontokat

DNS-teszttel vizsgálják meg a Kartúmtól 200 kilométerre északkeletre fekvő ókori meroitikus korból származó piramisban feltárt csontokat.

Az emberi maradványokat a 9-es számú piramis három halotti kamrájának egyikében találták meg a régészek a Meroé régészeti helyszínen. A szudáni hírügynökség jelentése szerint a kamrák tíz méter mélyen fekszenek a piramis alatt.

Meroé a Kusita Királyság (Kr. e. 8.-Kr. u. 4. század) egyik legfontosabb központja, majd a meroitikus korszakban fővárosa volt. Meroé lakosai palotákat és kis - 6 méterestől 30 méteres magasságú - piramisokat emeltek, és egy olyan írásrendszert fejlesztettek ki, amelyet még nem sikerült teljesen megfejteni. Meroé az UNESCO világörökségi listáján is szerepel.

A kamrákat egy katari finanszírozású régészeti expedíció tárta fel, a helyszínen emberi és állati csontokat is találtak.

Katar 2014-ben 135 millió dollárt (35 milliárd forintot) ajánlott fel a szudáni műkincsek és régészeti emlékek felújítására és megőrzésére. Az összeget 29 projekt finanszírozására, többek között ősi leletek helyreállítására, múzeumépítésre és a meroita nyelv tanulmányozását célzó programokra fordítják.

A 9-es piramis a tudósok szerint Kalmani király temetkezési helye lehetett, aki Kr. előtt 207 és 186 között uralkodott.

Az eddig előkerült csontok az archeológusok szerint több ember maradványai. A DNS-vizsgálat megállapíthatja, hogy milyen kapcsolat van a maradványok között.

A többi kamra feltárását is megkezdik. Murtada Busara, a régészeti csoport tagja elmondta, hogy a kamrák egyikében koporsó is van. A csapat azt reméli, hogy Kalmani király maradványait is sikerül megtalálniuk.

Szudánban mintegy 150 éve kezdődtek a régészeti feltárások, jóval később, mint Egyiptomban vagy Görögországban. 1923-ban George Reisner amerikai régész már kutatott Meroé piramisainál, az előkerült tárgyakat Bostonba szállították.