Új-Zéland méretű erdők tűntek el

Szinte lehetetlennek tűnik a legfrissebb kutatások tükrében a párizsi megállapodás célkitűzése, amely szerint az átlagos globális hőmérsékletnövekedést jóval 2 Celsius fok alatt, lehetőleg legfeljebb 1,5 fokos értéken kell tartani. Az éghajlati tudományok matematikája jelenleg azt mutatja, hogy ehhez az oxigéntermelő erdők fenntartása és növelése létfontosságú.

Elképesztően gyorsan változik az éghajlat

Az országok és vállalatok közös fellépésére van szükség ahhoz, hogy csökkenjen az erdők használatából eredő károsanyag-kibocsátás és megvalósuljon egy fenntartható erdőgazdálkodás. Az ENSZ klímacsúcsán többek közt ezt hangsúlyozta Ecuador, Gabon és az tavaly elnökséget vállaló Fidzsi-szigetek is, akikhez olyan cégek csatlakoztak, mint a többek közt népszerű csokoládéiról ismert Mars vagy a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi cége, a Budapesten is jelen lévő Walmart.

Ezek az ökoszisztémák kiemelkedően fontosak a kis szigetfejlesztő államok számára, mert az éghajlatváltozás hatásait tekintve a leginkább veszélyeztetett nemzetek közé tartoznak" - hangsúlyozta Aiyaz Sayed-Khaiyum, a Fidzsi szigetek gazdasági és éghajlatváltozási minisztere. – „Látnunk kell, hogy miközben jelentős előrelépést értünk el az egyes ökoszisztémák védelmében és erősítettük rugalmasságunkat a változó éghajlattal kapcsolatban, szükségünk van minden egyes országra az erdők védelmében és azok rehabilitációja céljából. Az erdei ökoszisztéma finanszírozása prioritást élvez, és olyan ösztönző lépéseket kell tennünk, amely segíti mind a köz-, mind a magánfinanszírozást, amely támogatja a természetalapú megoldások megvalósítását."

Több tízmillió tonna szén-dioxidot veszítünk

A világ országai rendre új cselekvési terveket jelentenek be. Egy ecuadori kezdeményezés célja például 15 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás foganatosítását célozta meg az erdészeti ágazatban, melyet María Victoria Chiriboga, az Ecuador éghajlat-változási minisztere kezdeményezett. A Walmart árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalata, amely egyre inkább hangsúlyozza az úgynevezett „erdőirtásmentes" termékek iránti elkötelezettségét. A csaknem 35 milliárdos tőkével rendelkező Mars közben új stratégiát alkotott, a szén-dioxid-csökkentésre fókuszálva. Kevin Rabinovitch, a cég fenntarthatóságért felelős globális alelnöke közölte, hogy 2025-re 27, míg 2050-re 67 százalékkal kívánják csökkenteni a kibocsátást azáltal, hogy az erdőirtás kérdését a vállalati értéklánc egészében kezelik.

Mi lesz velünk oxigénforrás nélkül?

„Számos erőfeszítést kell még tennünk az illegális fakitermelések megakadályozása érdekében, hogy megállítsuk a mintegy húszmillió tonnányi szén-dioxid-kibocsátást az országunkban" – nyilatkozta a közelmúltben Lee White, a Gaboni Nemzeti Park szolgálati igazgatója. – „Az erdők fenntartása és növelése létfontosságú ahhoz, hogy időben elérjük a párizsi megállapodás célkitűzését, és az átlagos globális hőmérsékletnövekedést jóval 2 Celsius fok alatt tartsuk, bár ez szinte lehetetlennek tűnik."

Az éghajlati tudományok matematikája jelenleg azt mutatja, hogy a cél elérése bizony lehetetlen az erdők gondozása nélkül. A fák, növények és talaj révén ugyanis az erdők zárják magukba a légköri szennyeződéseket, miközben fotoszintézis útján biztosítják az oxigénforrást.

Tizedével kevesebb erdő maradt a világban

A pusztító, zabolátlan és illegális fakitermelés, erdőirtás megállíthatatlanul folytatódik a világban. Csak a tavalyi évben Új-Zéland méretű erdők tűntek el, és a folyamat megállíthatatlan.

Bolygónk erdőségei riasztó mértékben tizedelődtek meg" – jelentette ki Inger Andersen, a Nemzetközi Természetvédelmi Egyesület (IUCN) elnöke. – „A párizsi megállapodással és a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel összhangban drasztikus eszközökkel kell felvennünk a küzdelmet az éghajlatváltozás ellen. És ehhez a szegénység csökkentése és a növekvő globális népesség élelmezési kérdéseinek megoldása is elengedhetetlen." Hozzátette azt is, hogy az olyan természetalapú megoldások, mint például az erdők védelme és kivágott erdőségek újraültetése és helyreállítása is hozzájárulhat ahhoz, hogy a hőmérséklet emelkedése 2 Celsius fok alatt maradjon. De ehhez a jelenleginél sokkal határozottabb, kollektív fellépésre van szükség.

Erdők védhetnek meg minket a szélsőséges időjárástól

„Az egészséges erdők olyan „szolgáltatásokat" nyújtanak, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az emberiség megvédje magát a szélsőséges éghajlati hatásoktól" – hangsúlyozta Inger Andersen. – „Ma több millió ember él az erdőkben és használja az erdők javait. Az erdők gondoskodnak a víz- és élelmiszerbiztonságról, miközben szabályozzák a globális csapadékot az egyes területeken." Az erdők emellett nélkülözhetetlenek a fenntartható fejlődési célok sikeréhez, lehetőséget biztosítva egy „háromszoros nyereségre": az erdőirtás kiküszöbölésére, a mezőgazdasági termelékenység növelésére és a szegénység csökkentésére.

Elbúcsúzhatunk az élővilágtól

Az erdőirtásokkal szemben a világ természetvédelmi szervezetei is kiemelt stratégiákkal lépnek fel. Nem véletlenül. „Az erdők nagyobb szerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, mint azt valaha is gondoltuk volna" – állítja Manuel Pulgar-Vidal, a WWF globális klímaváltozási és energiaügyi programjának vezetője. – „Az erdők védelmével biztosítjuk például, hogy a fák továbbra is felszívják a légkörből származó károsanyag-kibocsátást, megvédjék az élővilág biológiai sokféleségét jelentő biodiverzitást, és megélhetést biztosítsanak számos, érintett népcsoport számára. Én hiszek egy erős együttműködésben, valamint az állami és nem állami szereplők közötti azonnali és ambiciózus intézkedések erejében."