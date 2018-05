Vulkánkitörés kezdődött, lakóházak közvetlen közelében

Helyi idő szerint péntek délután 5 órakor az előzetes várakozásoknak megfelelően felrepedt a felszín, és vulkánkitörés kezdődött a Hawaii-szigeteki Leilani estates területén, lakóházak közvetlen közelében, jó 15 kilométer távolságban az aktív Pu'u 'Ō'ō krátertől keletre.

Megtörtént az, amiről előadásaimban már sokszor beszéltem: lakott területen is felnyílhat a föld, és vulkánkitörés kezdődhet lakóházak közvetlen közelében. Bár a Leilani estates nem számít túl sűrűn lakott területnek, mindez azonban figyelmeztető jel lehet nagyobb városok, így akár az új-zélandi Auckland lakóinak is, hogy hasonló eset ott is megtörténhet. A hawaii Nagy szigeten a friss láva jelenleg már utakra folyik, a hatóságok emiatt 1700 helyi lakos azonnali kitelepítését rendelték el. De mi volt a most elkezdődött kitörés előzménye?

Kiöntött a lávató, egyre intenzívebb földmozgások kíséretében

Április végén a USGS (United States Geological Survey, az Egyesült Államok Földtani Hivatala) Hawaii Vulkánobszervatóriumának (HVO) munkatársai jelentős felszínemelkedést tapasztaltak a Kilauea vulkáni zónában, részben a csúcsterületen lévő kaldera, részben pedig a Keleti Riftzónában fekvő és 1983 januárja óta folyamatosan aktív Pu'u 'Ō'ō kitörési központ térségében.

A felszínemelkedés mértéke jelentősnek számított, ami egyértelműen arra utalt, hogy magma nyomul fel a mélyből. A Kilauea kalderában található Halema'uma'u kráterben lévő lávató felszíne is egyre magasabbra emelkedett, és április 26-án ki is öntött.

A túlfolyt lávató anyaga a kráter kétharmadát borította be.

Ugyancsak emelkedésnek indult a Pu'u 'Ō'ō vékony lávakéreggel bevont lávatavának a szintje, ahol repedések is megjelentek. Mindezt egyre több földlökés kísérte.

A földrengések aztán keleti irányba tolódtak el, követve a Keleti Rift vonalát. Nem volt kétséges, hogy a Kilauea alatt felnyomuló magma keleti irányba térült el, és a felszín alatt nyomul tovább a Keleti Rift alatti repedésrendszert felnyitva. Az oldalirányú magma mozgással megfordult a felszínmozgás iránya, és mindkét területen felszíncsökkenés indult meg.

A lávató szintje ugyancsak lecsökkent, ami a Pu'u 'Ō'ō kráterben vulkáni hamuanyag feltódulásával járt együtt. A vörös színű vulkáni hamu egyenletesen lepte be a környezetet, elszínezve a friss lávafelszínt.

Utak repedtek meg, és vörös hamufelhő tört fel a kráterből

Május 1-én és 2-án már nagyobb repedések jelentek meg a Pu'u 'Ō'ō kráter peremén, amely mentén néhol kis mennyiségű friss láva is felszínre jutott, máshol pedig fehér színű gőz és gáz tódult ki.

A földrengések tovább tolódtak kelet felé, és Puna térségében már lakott területeken rengett a föld.

Egyre nőtt az aggodalom a szakemberek körében, hogy vajon mi lesz a folytatás?

Az nyilvánvaló lett, hogy a magma keleti irányban nyomul a felszín alatt, de vajon hol nyílik meg a földfelszín? Még a szigeten, vagy már csak az óceáni aljzaton, és nem szárazföldi, hanem víz alatti kitörés várható-e?.

Többen elővették az 1955-ös vulkánkitörés példáját, amikor hasonló esemény játszódott le, és hasadékvulkáni kitörés történt a keleti Riftzóna mentén. A felszín alatti magma mozgásnak egyre több jele mutatkozott:

utak repedtek meg,

aztán május 3-án egy szokottnál nagyobb erejű földrengés következett.

A Pu'u 'Ō'ō kráter közelében 5 magnitúdójú fölmozgás pattant ki, aminek nyomán ismét vörös hamufelhő tört fel a kráterből, vélhetően a kőomlások következtében.

Amint az idő kitisztult, megdöbbentő kép tárult elő: a korábban lávával színültig kitöltött kráter (lásd fenti kép) belseje üres mélyedésként tátongott.

Izzó lávacafatok törtek fel a lakóházak tőszomszédságában

A viszonylag nagy erejű, és nem sokkal a még Hiloban is érzékelhető földrengést követően újabb repedések nyíltak fel a földfelszínen, majd helyi idő szerint délután 5 órakor (itthoni idő szerint hajnal 5 órakor) az egyik hasadék mentén izzó lávacafatok törtek fel,

megkezdődött a vulkáni működés, méghozzá lakóházak közvetlen közelében, az egyik háztól mindössze 70 méterre.

Rövidesen láva ömlött a felszínre. A 150 méter hosszú hasadék utakat vágott át, és nem volt messze a helyi geotermikus erőmű állomástól. Az erőművet rögtön leállították.

A hatóság a vészhelyzetre figyelemmel 1500 lakos kitelepítését rendelte el azonnali hatállyal.

A vulkáni működés mintegy másfél óráig tartott, aztán estére elcsendesedett. A helyzet, a vulkáni működés további lefolyása azonban továbbra is rendkívül bizonytalan, és bármikor újult erővel folytatódhat!

(A szerző az MTA doktora, geológus, vulkanológus, az ELTE Kőzettani-Geokémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára)