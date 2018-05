A karján növesztett új fület a sérült katona

Egy amerikai katona egy balesetben vesztette el a fülét, átültetés helyett viszont az orvosok egy különleges eljárással a nő karjában növesztettek egy új fület – írja a The Washington Post.

Shamika Burrage közlegény két évvel ezelőtt vesztette el az egyik fülét egy autóbalesetben.

Viszont egy olyan eljárással gyógyították meg katonát, amelyet korábban nem alkalmaztak a hadseregben: a plasztikai sebészek Burrage bordáiból nyert porcokból építettek egy új fület számára, ami aztán a jobb karjában "nőtt meg". A testrészt később pedig egy műtét során áthelyezték a helyére.

Army grows ear in soldier's arm for successful transplant: https://t.co/iVYiUZUNyfpic.twitter.com/JKCqTocXqL — NBC DFW (@NBCDFW) 2018. május 10.

A fül-rekonstrukciók közül ez az egyik legbonyolultabb eljárás, mivel vérereket is kialakítanak az új testrészben. Ennek köszönhetően Burrage érezni is fogja a fülét, ráadásul hallása is lesz.

A William Beaumont katonai kórház egyik plasztikai sebésze szerint a végeredmény olyan jól fog kinézni, hogy akik nem ismerte korábban a katonát, nem fogja észrevenni, mi történt vele.

Bár ez volt az első alkalom, hogy a hadseregben alkalmazták, az eljárással már a kilencvenes évek óta kísérleteznek. Az elmúlt években már két alkalommal is sikeresen növesztettek új fület egy nőnek, aki rák miatt, illetve Kínában egy férfinak, aki balesetben veszítette el testrészét.