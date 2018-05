Kiderült, mi állhat a gyermekkori leukémia hátterében

A minden csírát kiirtó tisztaság okozza a gyermekkori leukémia leggyakoribb formáját egy vezető brit kutató szerint.

Az akut limfoblasztómás leukémia kétezer gyermekből egyet sújt - írta a tanulmányt ismertető BBC News. Mel Greaves, a Brit Rákkutató Intézet tudósa 30 év alatt összegyűlt bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy az immunrendszer veszélyessé válhat, ha az élet korai szakaszában nem találkozik elég kórokozóval. Ez azt jelenti a tudós szerint, hogy a betegséget meg lehetne előzni.

A vérképző rendszer megbetegedésének ez a fajtája gyakoribb a fejlett, jómódú társadalmakban, ami arra utal, hogy modern világunk okozhatja a kórt. A Nature Reviews Cancer című szaklapban megjelent tanulmány elutasítja a korábbi elméleteket, melyek a villanyvezetékeket, az elektromágnest és vegyi anyagokat hoztak összefüggésbe a betegséggel.

A betegség három szakasza

Számos külföldi kutatóval együttműködve Greaves a kór három szakaszát állapította meg.

Az első látszólag egy megelőzhetetlen génmutáció, amelyik a méhen belül megy végbe.

A második az élet első évének túlzott tisztasága, ami miatt az immunrendszer nem tanulja meg a helyes viselkedést a valódi veszélyekkel szemben.

Az első kettő teszi lehetővé, hogy egy fertőzés az immunrendszert később helytelen válaszra késztesse és leukémia alakuljon ki.

Az elmélet nem egyetlen kutatáson alapszik, hanem a betegség okait megállapító tanulmányok bizonyítékainak elemzésén, a kirakós elemeinek összeillesztésén". "Az akut limfoblasztómás leukémiának világos biológiai oka van, számos fertőzés kiválthatja az arra hajlamos gyerekekben, ha azok védekező rendszere nem készült fel megfelelően" - mondta Greaves.

A bizonyítékok között felsorolta a milánói sertésinfluenzát, melynek következtében hét gyerek lett leukémiás, azokat a tanulmányokat, amelyek szerint a bölcsődébe járó vagy testvérek között felnövő, tehát baktériumok sokaságának kitett kicsik körében ritkább a leukémia.

Figyelembe vette, hogy a bélrendszer "jó baktériumait" támogató anyatejes táplálás is véd a kór ellen, valamint azt, hogy a hüvelyi úton, tehát nem műtéttel születő babák között is kisebb a leukémia aránya, a hüvelyi szüléssel ugyanis több baktérium kerül az újszülött szervezetébe. Azt is a bizonyítékok közé sorolta, hogy teljesen mikrobamentes környezetben nevelt állatoknál fertőzés hatására leukémia alakult ki.

Nem a szülőket vádolják

A tanulmány nem vádolja a szülőket azzal, hogy túl higiénikus körülmények között nevelik a gyerekeiket, inkább azt hangsúlyozza, hogy "a gyermekkori leukémia a legtöbb esetben valószínűleg megelőzhető", ám ehhez további kutatások szükségesek. Greaves elképzelése szerint a gyerekek kaphatnának biztonságos baktériumkoktélt - akár joghurtital formájában -, ami edzené az immunrendszerüket.

Addig is arra kéri a szülőket, ne ijedjenek meg a mindennapos, banális fertőzésektől és segítsék elő, hogy gyerekük más gyerekekkel találkozzon.

(MTI)