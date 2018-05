Az emberi hangot imitálták az első hegedűk

Az emberi hangot próbálták imitálni az első hegedűk készítői.

Zenetörténészek már régóta gyanították ezt, egy most bemutatott tanulmány pedig be is bizonyította, hogy a 16-18. századi hangszerkészítők így tervezték meg hegedűiket. A Tajvani Nemzeti Egyetem kutatói arra kértek egy hivatásos hegedűst, hogy szólaltasson meg 15 antik hangszert, köztük egy 1570-ben Andrea Amati által készített hegedűt. A cremonai hangszerkészítőt tartják számon a négyhúros hegedű atyjaként.

A megszólaltatott hegedűk között voltak Stradivari-hegedűk is. Antonio Stradivari Amati munkája alapján fejlesztette tovább hangszereit. A kutatók rögzítették a 15 antik hangszeren a hivatásos hegedűs által lejátszott hangsorokat. Ezután rögzítették 16 és 30 év közötti 8 férfi és 8 nő hangját, akik gyakori angol magánhangzókat énekeltek fel.

Az akusztikai elemzések alapján a tudósok arra jutottak, hogy egy 1570-es Amati-hegedű és egy 1560-as Gasparo da Salo által készített hegedű férfi énekesek basszus és bariton hangját utánozza. "Fennáll a lehetősége, hogy ebben a korszakban a hegedűkészítő mesterek a férfi hangok utánzására tervezték ezeket a hangszereket" - áll a tudósoknak az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent tanulmányában.

Ezzel ellentétben a Stradivari-hegedűket magasabb frekvenciájú formánsok jellemzik, így viszonylag jobban hasonlítanak az olyan női hangokhoz, mint a tenor és az alt" - tették hozzá a szakértők.

(MTI)