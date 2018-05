Véget vethet a vastagbéltükrözés rémálmának egy új fejlesztés

Apró elektronikus chipekkel és milliónyi génmódosított élő sejttel teli lenyelhető kapszulát fejlesztettek ki amerikai kutatók, remélve, hogy az eszköz egy nap alkalmas lesz arra, hogy az emberek gyomrából jelezze a különböző betegségek előjeleit.

A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói egyelőre csak sertéseknél tesztelték a jelenleg 10 milliméterszer 30 milliméteres kapszulát, amely sikeresen észlelte a vérzést az állatok gyomrában.

A szakemberek a kólibaktérium egy veszélytelen törzsét használták fel a kapszula megalkotásához. Génmanipulációval elérték, hogy az eszközbe helyezett sejtek észleljék és felvillanással jelezzék a vérzést. Ezt követően a kapszulában lévő elektronikus chipekre hárul a feladat, hogy jeleket küldjenek egy okostelefonra.

Az MIT kutatóinak eszköze - amelyben a több milliónyi baktérium mellett egy elem, egy fénydetektor és elektronikus chipek is helyet kaptak -, újabb jelentős előrelépést jelent az emberek egészségének megfigyelését célzó, lenyelhető vagy külső használatra szánt érzékelők fejlesztésében. Jelenleg kamerákkal és hőmérőkel felszerelt pirulák is segítenek már a különböző betegségek felismerésében és az emésztés nyomon követésében. A massachusettsi szakemberek fejlesztésének különlegessége azonban abban rejlik, hogy elsőként használtak génmódosított sejteket szenzorként egy lenyelhető kapszulában.

A Science című tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint ahhoz, hogy embereknél is alkalmazható legyen, a kapszula méretét jelentősen csökkenteni kell, továbbá képesnek kell lennie egyéb anyagok észlelésére is. Egy ilyen szuperszenzor már alkalmas lehet a gyomorfekély, a gyulladásos bélbetegségek és akár a vastagbélrák jeleinek észlelésére is.

A tanulmány társszerzője, Mark Mimee szerint a kapszula méretének csökkentése mellett a begyűjtött adatok titkosításáról is gondoskodni kell a páciens személyi adatainak védelme érdekében, és mivel az eszközt egyszeri használatra szánják, ezért olyanra kell tervezni, hogy könnyedén lehúzható legyen a vécén. Mindez azt jelenti, hogy beleszámítva a klinikai próbákat is, a kapszula kereskedelmi forgalomba kerülésére még éveket kell várni.

Kínos vizsgálatot válthat fel a fejlesztés

A kutatók szerint azonban a fejlesztés megéri a várakozást, mivel a jelenlegi elképzelés szerint vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) helyett a pácienseknek csak le kell majd nyelniük a kapszulát "egyszer egy héten, vagy egy hónapban" a rák esetleges korai jeleinek kiszűrése érdekében.

Stephanie Hansel, a minnesotai Mayo Klinika munkatársa nem vett részt a mostani kutatásban, de az eredményeket kommentálva elmondta, hogy a kapszula segíthet az orvosoknak a Crohn-betegséggel küzdők gyomrának nehezen hozzáférhető részeinek vizsgálatában, valamint a gyomorban lévő mikrobák egészséges egyensúlyának tanulmányozásában is.