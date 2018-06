Az emberi barbárság csúcsa? Élő bogarakból készítenek ékszereket?

Az interneten a napokban elterjedt vírusvideó ékkövekkel, aranyláncokkal feldíszített, ékszerként hordott bogarakat mutat be, amelyek a képsorok szerint élnek, mozognak, még ha lassan is. Sokan hamisnak gondolják a meghökkentő és visszatetszést keltő videót, de sajnos tévednek.

A Facebookra föltöltött videót már több millióan nézték még és sok ezren kommentelték. A videóban azt állítják, hogy Mexikóban készítenek és sokan hordanak egy ékszerfélét, amelyet élő bogarakból csinálnak. Ezeket arannyal és féldrágakövekkel borítják be.

A Know by AOL által posztolt videó szerint a „megzavarodott brossokat" még apró aranyláncokkal is felszerelik, ami megakadályozza, hogy elszökjön az „ékszer".

Szinte minden hozzászóló etikátlannak tartotta a szokást, de akadtak olyanok is, akik kétségbe vonták a videó valódiságát. Az álhírek leleplezésére szakosodott snopes.com utánajárt a dolgoknak, és kiderült, hogy a szokás valóban létezik.

Sőt a gyakorlat valójában több mint száz évre tekint vissza. Egyik legkorábbi említése egy 1887-es újságcikkben lelhető fel.

Az ékszerek készítéséhez általában a lomha mozgású páncélbogarakat (Zopherus chilensis) használják.

A szokás eredetéről számos történet kering. Az egyik legenda szerint egy maja nemes szerelmes lett egy rangban nem hozzáillő lányba. Amikor titkukra fény derült, a lányt halálra ítélték. Az összetört szívű herceg egy sámánhoz fordult, aki ragyogó bogárrá változtatta a férfit, amelyet fel lehetett díszíteni és a szerelme a szíve fölött viselhette a haláláig.

A bogárékszer története azonban valószínűleg nem nyúlik ilyen messzire, és használata valószínűleg sose volt elterjedt. Az biztos, hogy manapság szinte kizárólag a turisták számára készítik – a természetvédelmi hatóságok és az állatvédők erős rosszallása és tiltakozása mellett.