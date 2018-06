Ismert szülő-gyerek párosokat teszteltek, hogy megelőzzék a tragédiát

Magyarországon mintegy 70.000 ember lehet fertőzött a hepatitis C vírussal, ám mivel a fertőzés kezdetben nem okoz tüneteket, sokan nincsenek tisztában állapotukkal. Kevesen tudják, hogy 1992 előtt a vérkészítményeket nem ellenőrizték, így többen kaphattak hepatitis C vírussal fertőzött vért. A vér útján terjedő betegség kezelésében fontos előrelépés történt az elmúlt években: a hepatitis C vírusfertőzés gyógyíthatóvá vált. Erre hívja fel a figyelmet egy kisfilm, melyben három ismert szülő-gyerek páros szerepel.

A WHO adatai szerint jelenleg mintegy 70 millió hepatitis C vírussal fertőzött beteg él a világon, hazánkban pedig becslések szerint 70.000 érintett is lehet. A legtöbb esetben a vírus okozta kór felelős az évente körülbelül 2000-4000 magyar beteg májzsugorának és 600 májrákos esetnek a kialakulásáért. A szakértők szerint a betegség teljes felszámolásának egyik legnagyobb nehézsége, hogy a fertőzés kezdetben nem okoz tüneteket, hanem akár hosszú évtizedekig lappang a szervezetben, éppen ezért sokan nincsenek is tisztában állapotukkal.

A hepatitis C vírussal fertőzöttek közel fele nem tud arról, hogy egy potenciálisan halálos, de gyógyítható fertőző betegségben szenved. Az elmúlt években óriási előrelépés történt a betegség kezelésében, így az új gyógyszerek révén ma már azok az érintettek is a gyógyulás útjára léphetnek, akiken nem segített, vagy meg sem kaphatták a sok mellékhatással járó, korábban forgalomban levő kezelést. A diagnózis felállításához nem szükséges májbiopszia.

A hepatitis C vérrel vagy vérzéssel járó beavatkozással, tevékenységgel terjedő fertőző betegség, így kiemelt rizikócsoportba tartoznak azok, akik a vérkészítmények 1992-ben megkezdett ellenőrzése előtt kaptak vért vagy estek át transzplantáción. Erre a kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet az a film, amelyben Puskás Peti és Kárpáti Rebeka édesapjával, Csecse Attila vlogger pedig édesanyjával szerepel. Mint az a kampányfilmből is kiderült, a fiatalok szülei is abba a veszélyeztetett csoportba tartoznak, akik baleset, műtéti beavatkozás vagy szülés közbeni komplikáció miatt kaphattak vért a kilencvenes évek előtt.

„Apukám nagyon fontos szerepet tölt be az életemben: nemcsak a családtagom, de a barátom és példaképem is. Nagyon tudatos az egészségét illetően, ezért rendszeresen jár különböző szűrővizsgálatokra, ettől függetlenül én is igyekszem odafigyelni arra, hogy minden rendben legyen vele” – mondta Puskás Peti, aki fontosnak tartja a film egyik fő üzenetét: hogy a szülői gondoskodást viszonozva a gyerekek is törődjenek szüleikkel, és figyeljenek egészségi állapotukra. Örömmel álltunk az ügy mellé, hiszen sok-sok évvel ezelőtt édesapám is kapott vérátömlesztést, ami miatt ő is a fertőzés rizikócsoportjába tartozott, de szerencsére nincs semmi gond. Azt gondolom, hogy az esetleges érintettek mellett a közvetlen családtagjaiknak is fontos tisztában lenniük a hepatitis C veszélyeivel, hiszen mindannyian a lehető legtöbb ideig szeretnénk együtt lenni szeretteinkkel – folytatta Peti.

A családok tudatossága a fertőzés terjedésének megakadályozásában is meghatározó jelentőségű. A közös háztartásban élőknek különösen fontos odafigyelni, hiszen veszélyforrást jelentenek a közös használatú, nem kellően tisztán tartott és apró sérülést könnyen okozó eszközök, például a körömolló, borotva vagy fogkefe.

R. Kárpáti Péter és Rebeka életében meghatározó volt egy közös családi autóbaleset, amit felelevenítettek a forgatás során. „Nem gondoltam, hogy egy korábbi balesetnek évek múltán ilyen következményei lehetnek” – osztotta meg Rebeka. Személyes felelősségemnek érzem, hogy felhívjam a figyelmet a rizikótényezőkre. Több száz család lehet még hasonló helyzetben.

„Senkinek nincs a homlokára írva, hogy milyen betegsége van! A hepatitis C vírusfertőzés ebből a szempontból különösen veszélyes” - mondta Csecse Ági, aki maga is izgalommal várta a teszt eredményét.

Örülök neki, hogy a gyerekeimmel együtt ilyen fontos ügyre hívhatjuk fel a figyelmet! Különösen, hogy az érintetteknek már nem kell évekig megbélyegezve élni, hiszen a betegség gyógyíthatóvá vált!

Országszerte jelenleg 8 városban – Szolnokon, Tatabányán, Ajkán, Szombathelyen, Kaposváron, Budapesten, Szekszárdon és Békéscsabán – van lehetőség bejelentkezés és beutaló nélküli szűrésre. A szűrőpontokat kiemelten érdemes felkeresni azoknak, akik 1992 előtt vért vagy vérkészítményt kaptak, illetve a májenzim emelkedése ismeretlen eredetű.

A betegséggel, szűréssel és kezeléssel kapcsolatos bővebb információ a www.hepatitisc.hu honlapon található, a segítséget nyújtó hepatológiai centrumok listájával.