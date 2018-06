Ijesztő eredményt hozott az új rákterápia, leállították a kezeléseket

Egy új klinikai próba során három, különösen ritka vérrákban szenvedő páciensen próbáltak ki egy forradalminak ígérkező készítményt. Az eredmény sajnos nem azt hozta, ami a szakemberek vártak, az érintettek állapota drasztikusan romlani kezdett, végül egyikük sem maradt életben. A kísérletet azonnal leállították.

A szomorú tapasztalatokat az orvosok a The New England Journal of Medicine című szakfolyóiratban osztották meg. Ebben arra figyelmeztetik kollégáikat, hogy vigyázzanak a most kipróbált specifikus gyógyszer használatával a hasonló kezeléseknél, és bár az immunterápia egy hatékony rákellenes fegyver a kezünkben, még nem tudjuk teljes mértékben szolgálatunkba állítani.

Egy ritka, vírus okozta rákos megbetegedéssel küzdöttek

A páciensek egy ritka ráktípusban, úgynevezett felnőttkori T-sejtes leukémia/limfómában szenvedtek, ami a non-Hodgkin limfóma egyik fajtája. A jelenlegi ismertek alapján egy vírus - humán T-sejtes leukémia/limfóma vírus (HTLV-1) - idézi elő az agresszív és gyorsan terjedő kórt, amely főként a vért, valamint a nyirokcsomókat támadja, de hatással van a test más részeire, így például a bőrre is.

A kórokozó igen sok emberben jelen van, főként Japánban, a Karib-térségben, Dél- és Közép-Amerikában, valamint Afrika trópusi régióiban gyakori. Szexuális úton, anyatejjel, valamint transzplantációk révén lehet elkapni. Lényeges információ, hogy bár sok millióan hordozzák, az embereknek mindössze kevesebb mint öt százalékában okoz rákos megbetegedéseket.

Mivel a felnőttkori T-sejtes leukémia/limfóma ritka és agresszív természetű rák, nagyon nehéz meghatározni, milyen kezelést érdemes alkalmazni. Ilyenkor – akárcsak a mostani esetekben – az orvosok felajánlják a pácienseknek a klinikai próbákban való részvétel lehetőségét.

Azonnal meg kellett szakítani a klinikai próbát

A kutatók egy nivolumab nevű gyógyszert alkalmaztak. A készítményt már kipróbálták másfajta ráktípusoknál, ez volt azonban az első alkalom, hogy felnőttkori T-sejtes leukémia/limfómában szenvedőknél is bevetették. A tanulmányba eredetileg 20 embert vontak be, a már említett három beteg az elsők közé tartozott, akik kaptak a szerből.

Sajnos az orvosok várakozásával ellentétben a három érintett állapota nemhogy javult volna, egyenesen romlott, a rák sokkal agresszívabbá vált. Miután a harmadik páciens állapota is drasztikusan romlott, a klinikai próbát félbeszakították.

Nem gondolom, hogy a tapasztalataink alapján a nivolumabot ennél a betegségnél alkalmazni lehet – nyilatkozta a The New York Times újságnak dr. Murali Janakiram, a tanulmány társszerzője. „Pontosan ezért is jelentettük meg a publikációt. Más T-sejtes limfómás esetekben is fel kell készülnünk hasonlóra, de ennek ellenére a klinikai vizsgálatoknak nem szakadhat vége – tette hozzá Janakiram.

Talán nem meglepő, hogy az eset mindenkit elszomorított. Egyelőre nem tudni, hogy maga a gyógyszer vagy valamilyen más tényező okozta a betegség súlyosbodását, de mivel minden esetben a végkimenetel az elhalálozás volt, ezért a szakemberek jobbnak látták megszakítani a kísérleteket.

Sajnos a hasonló klinikai próbák sosem kockázatmentesek: egyesek számára ezek jelenthetik az egyetlen reményt, de egyúttal könnyen vissza is üthetnek, és súlyosbíthatják az adott betegség kimenetelét.

Forrás: IFL Science