Rémálmainkból kúsztak elő a legveszélyesebb növények

Általánosságban véve nem szoktunk úgy gondolni a növényekre, mint vérengző, gyilkos organizmusokra, a Reddit közösségi oldal botanikusai azonban olyan összeállítást készítettek, amiktől garantáltan máshogy tekintünk ezentúl némely szépségesnek látszó, ám annál veszedelmesebb fotoszintetizáló élőlényre.

Kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)

A zellerfélék családjába tartozó gyomnövény már Európában is meghonosodott. Az akár hat méter magasra is megnövő mérgező növény veszélyes, mivel már az emberi bőrrel érintkezve kifejti toxikus hatását: a bőrre került növényi anyag fényérzékennyé teszi a bőrt (akár hosszabb távon is), és égési sérülésekre emlékeztető hólyagok jelennek meg rajta, melyek sokszor nehezen gyógyuló hegeket hagynak maguk után. Emellett szembe kerülve könnyen átmeneti, vagy végleges vakságot is okozhat. Eredetileg dísznövényként hozták be Európába a 19. században, ám mivel igénytelen és gyorsan szaporodik, hamarosan az egész kontinensünkön elterjedt.

A cikk folytatódik, kattintson a következő oldalra!