Valami óriásit robbant, még nem tudják, mi semmisült meg

Óriási sebességgel terjedő kozmikus robbanást figyeltek meg a csillagászok a hawaii ATLAS ikerteleszkópok segítségével. A jelenséget június 17-én észlelték, pedig két nappal előtte még nem látszott semmilyen furcsaság az égbolt vizsgált részén.

A legtöbb szupernóva-robbanásnak hetekre vagy még ennél is több időre van szüksége ahhoz, hogy elérje fényességének maximumát, a most látott robbanásnak ugyanehhez csak néhány napra volt szüksége. Szó szerint a semmiből tűnt fel – mondta Kate Maguire, az ATLAS teleszkópokat üzemeltető kutatócsoport egyik tagja. A szakértő szerint a megfigyelt robbanás százszor fényesebb volt, mint egy normál szupernóva. „Még soha nem észleltünk ehhez hasonló objektumot” – mondta Maguire.

Űrtehén

A megfigyelést az Astronomer's Telegram című weboldalon tették közzé, itt publikálják a szakértők a hasonló, rövid életű kozmikus jelenségeket. Az objektum az AT2018cow nevet kapta. A „cow” vagyis a tehén végződés pusztán a véletlen műve – a weboldalon a jelenségek három betűből álló címkét kapnak, és az ábécésorrend alapján a robbanásnak ez az elnevezés jutott.

Kezdetben úgy hitték, a robbanás a mi galaxisunkban történt, ám később kínai kutatók is megvizsgálták a felvételeket. Az újabb eredmények alapján azt állapították meg, hogy a kozmikus katasztrófa egy másik csillagvárosban, tőlünk 200 millió fényévre következett be.

Az észlelést követő napokban összesen 18 további távcsövet állítottak rá a robbanásra, a jelenséget különböző hullámhosszokon is tanulmányozták. A megfigyelések alapján a „tehén” olyan nagy energiájú részecskék kirobbanása, amelyek irtózatos, több mint 20 000 kilométer per másodperces sebességgel terjednek az űrben. Az objektum felszíni hőmérséklete a becslések szerint a 8900 Celsius-fokot is meghaladhatja.

Túl fényes, túl gyors

Egyelőre nem tudjuk, mi lehet pontosan a jelenség, de a hagyományos szupernóvák esetében a kibocsátott energia a közben keletkezett nikkel radioaktív bomlásából származik. Ez a robbanás túl gyors és túl fényes ahhoz, hogy normál szupernóva legyen – magyarázta Maguire.

Néhány kutató úgy véli, a robbanás egy úgynevezett Ic típusú szupernóva lehet, ennek megerősítéséhez azonban további vizsgálatokra van szükség. Az sem kizárt, hogy hamarosan az esemény gravitációs hullámait is sikerült észlelni.

Forrás: New Scientist