Életet ment a halálos vakcina

A gyermekbénulás elleni vakcina módosított változatával kezelték amerikai kutatók az agydaganat egyik halálos formáját, az agresszív glioblasztómát: a Duke Egyetem rákkutató intézete szakembereinek új, kísérleti módszere meghosszabbította a betegek egy részének az életét.

A klinikai próbába 61 beteget vontak be, a kezelés a betegek többségén nem segített, de azok, akik reagáltak a kezelésre - 21 százalék - három évvel utána is életben voltak. A kontrollcsoport tagjai közül, akiknek agydaganatát hagyományos terápiával kezelték, azonban csak négy százalék élt ugyanennyi idő után - írták a New England Journal of Medicine című orvostudományi folyóiratban megjelent tanulmányukban a szakemberek.

A glioblasztómában szenvedők többségénél a kezelés után kiújul a daganat, az átlagos túlélési arány 12 hónap. A hagyományos kezelésben részesülőket megműtik, kemoterápiát, sugárzást és célzott kezeléseket kapnak.

A kísérleti vakcina a poliovírus egy genetikailag módosított formája, amelyet közvetlenül bejuttatnak az agydaganatba egy sebészek által az koponyába vezetett katéteren keresztül. Az oltóanyag provokálja az immunrendszert arra, hogy a daganatos sejtekkel vegye fel a harcot.

A klinikai próba első fázisa arra irányult, hogy a kutatók meghatározzák az oltóanyag biztonságos mennyiségét. 61 beteget kezeltek poliovírussal. Számos beteg nagyobb mennyiséget kapott, de agyukban gyulladás, agyvérzés lépett fel náluk, ezért csökkentették adagjukat.

Egyes betegek nagyon jól reagáltak: ketten a kezelés után 69 hónappal életben voltak. Két év után a vakcinával kezeltek betegek 21 százaléka élt, és ez az arány megmaradt a harmadik év után is. A 61 beteg fele élt 12 hónap után.

A betegek többsége azonban nem reagált a kezelésre, 69 százalékuknál voltak az oltóanyagnak tulajdonított mellékhatások.

A kontrollcsoportban két év után csupán a betegek 14 százaléka maradt életben, három év után négy százalék.

"Sok immunterápiához hasonlóan úgy tűnik, hogy bizonyos betegek ilyen vagy olyan okból nem reagálnak, de azok, akiknek a szervezete reagál, az hosszú távú túlélő" - mondta Annick Desjardins, a tanulmány egyik szerzője.

Ez valóban az első lépés - tette hozzá Desjardins. A szakemberek jelenleg végzik a klinikai próba második fázisát felnőttek esetében, amelyben kombinálják a poliovírus vakcinát a kemoterápiával. Agydaganatos gyermekeknél is vizsgálják az eljárás hatékonyságát és azt tervezik, hogy mellrákos és melanomás betegeket is bevonnak a tanulmányba.