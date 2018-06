A lézer pointerek eleve nem számítanak biztonságos eszközöknek, komoly károsodást tudnak okozni az ember látószervében. Sajnos egy kilencéves görög kisfiú nem volt ezzel tisztában, többször a saját szemébe világított vele, aminek az lett a vége, hogy egy lyuk keletkezett a retinájában. Az orvosok szerint a károsodás helyrehozhatatlan.

A gyermek arra panaszkodott, hogy bal szemével nem lát rendesen, így a szülei végül szemészhez vitték. A szakértők vizsgálata azt mutatta, hogy míg a jobb szem látásélessége 20/20-as értéket kapott, ugyanez a bal szem esetében csak 20/100 volt.

A tüzetesebb vizsgálat során kiderült, hogy a lézermutatóval a fiú egy hatalmas lyukat égetett a makulájába, vagyis a szem éleslátásért, valamint színek észleléséért felelős területébe. A lyuktól nem messze ráadásul két további sérülést is észrevettek a szemészek.

Veszélyes „játékszerek"

A lézermutatók okozta retinasérülések nem számítanak ritkának, mindenféleképpen veszélyes eszközökről beszélhetünk. 2012-ben például esettanulmány született arról, hogy egy 5 mW-os lézerpointerrel komoly sérüléseket okoztak egy 13 éves fiú látószerveiben. Bár a tinédzser rendbejött, sorstársa már nem volt ilyen szerencsés: a szintén 13 éves gyereknek az öccse világított a szemébe egy 50 mW-os lézermutatóval. A szembe villantás csupán egyetlen másodpercig tartott, az áldozatnak mégis gyógyíthatatlan látássérülése lett.

A mostani esetnél nem tudni, milyen erősségű lézert használt a sérült, csupán az biztos, hogy az apa egy utcai árusnál vette a készüléket. Könnyen elképzelhető tehát, hogy nem a valós teljesítmény szerepelt a termék csomagolásán.

Sajnos a lyuk olyan nagy, hogy műtéttel sem hozható helyre. A The New England Journal of Medicine című orvosi szakfolyóiratban közölt cikk szerint a beteg bal szemének látóképessége 18 hónappal a baleset után is változatlan maradt.

Forrás: Science Alert