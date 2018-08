A prostitúció a világ legősibb szakmája – szokták mondani. Mi most összeszedtük a világ legismertebb örömlányait. Volt, aki élvezetből szexelt, mások főleg a pénzért és persze azért is, hogy eltartsák őket. Egyesek nem jutottak tovább a bordélyházaknál, mások a szeretőik oldalán beutazták Európát, és fényűző életet éltek.

A H21-es ügynök

Margaretha Geertruida Zelle, vagyis Mata Hari 1876-ban született Hollandiában. Miután megromlott a házassága, táncolni kezdett, ami híressé tette. Lenge ruhákban, egzotikus táncokat adott elő, a sajtó csak indiai hercegnőként emlegette. Egész Európában nagy hírnévre tett szert, táncai végén általában már teljesen meztelenül vonaglott a színpadon, csak a melleit takarta két fémlap.

Szeretőit a leggazdagabb és legbefolyásosabb férfiak közül választotta ki, a leglelkesebb rajongóinak pedig természetben fizetett a kedvességükért.

Rengeteget utazott, többek között Németországba is, ahol a katonai felső vezetés tagjaival is lefeküdt. Mivel a németek tudták, hogy francia hadvezérekkel is múlatta az időt Mata Hari, rávették, hogy H21 fedőnéven kémkedjen nekik. Valószínűleg ez fordítva is működött.

Végül Franciaországban letartóztatták kémkedésért, és 1917 októberében kivégezték. Nem akarta, hogy bekössék a szemét, halála előtt még rámosolygott a katonákra, és csókot dobott nekik, majd sortűzzel kivégezték.